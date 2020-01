Conservan su trabajo empacadores

León.-Pese a la prohibición de la bolsa de plástico de primer uso los empacadores de los supermercados conservarán su trabajo, con ello un promedio de mil 200 “cerillitos” continuarán siendo productivos.

Esta cifra se toma de un recorrido por 5 tiendas de autoservicio que en promedio cuentan con 20 empacadores, considerando un total de 63 tiendas instaladas en León en las que se incluyó a Walmart, Ley, Soriana, Chedraui y HEB.

En general las tiendas de autoservicio continúan utilizando bolsa de plástico, a excepción de HEB que las eliminó de sus cajas, en su lugar ofrecen opciones con bolsas de reuso.

La tienda Chedraui Poliforum está en proceso de retirar la bolsa de plástico, comentó Juventino Villegas García encargado de la tienda. Próximamente pondrán a la venta una bolsa reciclable con valor de 80 centavos, a esta iniciativa se suma que el cliente elija el ticket digital para evitar imprimirlo, esto también abona a evitar generación de basura, señaló el colaborador.

En el caso de Walmart Villa de las Flores, la información restrictiva de la bolsa de plástico no se ha extendido en la zona de cajas, sin embargo también tienen la opción de guardar en bolsas ecológicas cuando el cliente las lleva. Los empacadores seguirán ofreciendo el servicio solamente cambia el tipo de bolsa.

De igual forma en Soriana Maravillas no han sido informados del cambio de bolsa, no tienen instrucción en este sentido, -pero cada vez más- , los clientes llevan sus propias bolsas ecológicas, precisó la encargada de la línea de cajas.

Plan de trabajo para ‘cerillitos’

La tienda Walmart cuenta con lineamientos para aceptar a sus empacadores, en el caso de los niños tienen que seguir estudiando, únicamente trabajan un año y durante ese tiempo deben presentar reportes de calificaciones, contar con un permiso oficial y de sus padres para poderlos dar de alta en su sistema.

En el caso de los adultos los reciben de 60 a 75 años, deben contar con Seguro Social, presentar un examen médico y acudir ante el INAPAM para obtener permiso, los adultos laboran 4 horas por una de descanso.

Solventa sus gastos

Dependo de mí misma”

, explicó Basilia Aranda Alférez, quien tiene tres años como empacadora en la tienda HEB. Antes de estar en el supermercado, esta mujer de 65 años se ayudaba con trabajos de lavado y planchado de ropa en su casa. Basilia es viuda, este empleo comentó, le ha permitido solventar sus gastos con un trabajo menos pesado.

Basilia Aranda Alférez, empacadora en HEB.Foto: Silvia Millán

La anima su nuera

Antes de dedicarse a empacar abarrotes, Teresa Bustamante Zaragoza trabajó en una casa como empleada doméstica, su patrona falleció y ella se quedó sin una fuente de ingresos.

Una de sus nueras le comentó del trabajo en Soriana como ‘cerillito’, la mujer de 77 años gana en promedio 150 pesos diarios, que los utiliza para su manutención ya que es viuda. Teresa comenzó hace dos años con esta labor, que reconoció, es menos cansada en comparación con el trabajo en casa.

Aunque tiene hijos no depende de ellos y se emplea para ser autosuficiente.

Tiene 15 años en este oficio y se mantiene optimista

Honorato González, trabaja desde hace 15 años como empacador en la tienda Chedraui.

A sus 80 años reconoció que no tiene miedo de quedarse sin trabajo en caso de que eliminen las bolsa de plástico que es su herramienta.

Honorato González, empacador de Chedraui.Foto: Silvia Millán.

Yo no me quedo sin trabajo, solo se quedan sin él los que no saben hacer otra cosa”.

El ‘cerillito’ es originario de Puebla, allá aprendió a filetear pescado, durante parte de su vida laboral estuvo trabajando en el giro restaurantero.

Cuando abrió la tienda en León él tenía 65 años, en ese entonces se le había terminado el trabajo, su primera opción fue aplicar para la pescadería pero se quedó como empacador. En un buen día puede llegar a ganar hasta 500 pesos diarios. En caso de quedarse sin empleo comenzaría buscando trabajo en la Central de Abastos, ya que está a cargo de los gastos de su esposa y dos de sus nietas de 6 y 13 años.