Critican empresas presiones del SAT

Guanajuato.- Líderes empresariales de Guanajuato lamentaron las presiones del SAT en momentos en que las empresas pasan por problemas tan graves a causa de la emergencia sanitaria.

El presidente de la Canacintra nacional, Enoch Castellanos, acusó al SAT de comenzar una campaña de “terrorismo fiscal” contra las empresas, ya que ha enviado diversos requerimientos a pesar de que muchas compañías se encuentran en paro por el confinamiento.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Arturo Sánchez Castellanos, confirmó que empresarios locales han recibido los requerimientos, que generan presión, son intimidantes y en ciertos casos improcedentes.

“Si, lamentablemente en León ya también lo detectamos. Hemos tenido varios casos en donde se hacen esas invitaciones; que aunque sean invitaciones no dejan de venir del SAT y de tener mucha presión, porque pide el SAT que presentes declaraciones pasadas, papeles de trabajo, que justifiques, que te presentes en sus instalaciones, con el representante legal, y entonces aunque sea una invitación es muy intimidante”.

Roberto González Martínez, presidente de la Canacintra en León, no consideró que el SAT haya iniciado una campaña de “terrorismo fiscal”, pero sí que presiona a los causantes.

Cae el crecimiento y sube la recaudación, obviamente están siendo más duros, más exigentes”, señaló.

Denuncian abandono federal

Víctor Manuel Macías Paredes, presidente de la Canacintra en Celaya, reprochó también los requerimientos del SAT.

“Hay que tener en cuenta que el Gobierno federal no ha apoyado a las empresas y por ende algunas de ellas han prescindido de sus empleados, la mano de obra esencial para salir adelante. Estoy de acuerdo con mi presidente (Enoch Castellanos) de que las formas no son las adecuadas, no nos estamos negando a pagar, estamos trabajando en cómo apoyar a las MiPymes. Al no haber respuesta federal, estamos buscando recursos con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) aunque no todos, por su capacidad económica, podrán acceder a estos apoyos”, declaró.

En el mismo sentido, Francisco Javier Lagunes, presidente de la delegación de Irapuato, mostró su apoyo a su presidente nacional.

“Yo apoyo completamente a mi presidente nacional y creo que la verdad firmemente en que esta pandemia es como una pirinola, todos ponemos pero no en un ambiente de miedo, ni de resquemor, sino en una situación de apertura para el cumplimiento de todas las fases, ya las empresas tenemos muchos problemas”, dijo.

