Cumplen empresas con pago

León, Gutanajuato. Los créditos emergentes que otorgó Fondos Guanajuato por la pandemia han comenzado a pagarse y solamente hay 31 que solicitaron una reestructura.

Solicitudes formales de reestructura tenemos 31 de más de 7 mil créditos que son, no dudo que van a llegar más pero al momento son 31; tres o cuatro que son créditos de 2 millones de pesos y las demás sí son créditos de menor monto”, apuntó el director general de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta.

El funcionario se reunió con los capitanes del Consejo Coordinador Empresarial de León que encabeza Luis Gerardo González García, los cuales, dijo, al igual que con el resto de los organismos empresariales del estado, están comprometidos en que los beneficiarios de los créditos emergentes cumplan para poder seguir apoyando.

El periodo para comenzar a pagar estos créditos inició a partir del 1 de julio.

La reestructura es en casos particulares cuya recuperación ha sido más lenta.

En cuanto a los créditos emergentes para aminorar el impacto económico de la pandemia en las dos etapas se destinaron 1 mil 963 millones de pesos. Mientras que de los programas tradicionales la cartera es sobre 150 millones de pesos.

Hay también empresas que han comunicado que incluso adelantarán el pago.

Veo mucha gente dispuesta a pagar, veo pocos casos de gente que tiene necesidad de una reestructura, y veo dos o tres que de plano dice ‘oye yo pensé que no tenía que pagar porque era dinero de Gobierno’, no pues tienes que pagarme este es un crédito no un subsidio ni una donación”, puntualizó.