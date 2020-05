Deja coronavirus a circo Robert's en la cuerda floja

León.- El acto circense más complicado que ha tenido que superar el payaso “Mundo”, es el que comenzó hace dos meses y desconoce qué día terminará.

Después de presentarse en la Feria de León como desde hace 37 años, se preparaban para viajar a su siguiente destino en Hermosillo, pero la pandemia los dejó varados.

Cancelaron su presentación en Hermosillo y a esa se sumó una de Puebla y otra Coatzacoalcos.

De un día para otro tuvo que apoyar para que 20 de sus compañeros pudieran viajaran a sus lugares de origen. Él se quedó con otras 20 personas que conforman el espectáculo que ahora tiene que alimentar, y cada día que pasa la situación se vuelve más complicada.

La pandemia nos ha pegado mucho y no tenemos otra forma de obtener recursos. Vivimos de ofrecer a la gente lo que toda la vida hemos hecho”, contó Raymundo Campa , quien da vida al payaso “Mundo” y además es propietario de Robert´s Circus.

La gente que tenemos con nosotros siempre han confiado en la empresa y ahora hay que apoyarlos. Aunque a veces me pregunto ¿quién me apoyará a mí para que sin trabajar no nos siga faltando el alimento?”.