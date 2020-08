‘Desaparecen’ 48 mil empleos en Guanajuato

León, Guanajuato.- En Guanajuato se perdieron 48 mil 194 registros de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante junio.

Al corte del sexto mes la entidad sumó 966 mil 403 trabajadores, esta cifra es menor a lo detallado en junio de 2019, año en el que se tenía un millón 014 mil 597 personas.

Así lo refieren los registros de trabajadores afiliados al IMSS en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Esta cifra considera a todas las industrias no solo en el automotriz, detalló Hugo Varela Flores, secretario general de la CTM Guanajuato.

No es únicamente de trabajadores afiliados al sindicato sino de todo el registro estatal de empleo en el que se incluyen todas las industrias y ramas, comercio, autoservicio, automotriz eso ya es terrible”, dijo.

Particularmente en el sector automotriz se ha recortado en promedio el 30% de los trabajadores, señaló. De momento no se tiene un dato exacto de trabajadores despedidos.

Considerando que las firmas laboran entre del 50 al 70% de su capacidad porque no han podido retomar su actividad, con ello los trabajadores van una semana por otra de descanso, explicó.

En lo que va de la contingencia todavía no generan un dato de despido, en su mayoría permanecen trabajando con salarios y horarios reducidos dependiendo de cada empresa.

Nosotros dependemos de la demanda de automóviles tanto de México como de Estados Unidos: El mercado no se ha recuperado, no se están vendiendo los autos y las empresas no se están llenando de inventarios”.