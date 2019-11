Empresas guanajuatenses conquistan el mundo al innovar

León.- En Guanajuato mil 97 empresas exportadoras generan 162 mil 876 empleos, y para ellas el reto es innovar para conseguir posicionar su marca en el mercado extranjero.

Por ello su meta, que comparten con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), es llegar a nuevos mercados por medio de los canales digitales y conseguir la internacionalización.

Ésta consiste en que marcas del estado de Guanajuato tengan una larga experiencia en el extranjero, y no que solamente envíen una o dos veces sus productos.

Para lograr este objetivo se requiere la diferenciación, lo que han conseguido empresas como Sindashi de San Miguel de Allende, Mole Rancho La California de Dolores Hidalgo, y Total Pet Toys, de León.

Hace 25 años, cuando comenzó el Tratado de Libre Comercio, los productores de chile del norte de Guanajuato no estaban preparados para esta apertura.

Comenzaron a entrar chiles asiáticos, peruanos, bolivianos y de muchos países, dijo Cecilia Grande, directora de Mole Rancho La California.

Entonces la receta de mole de don Casimiro Peña y Guadalupe Peña de Peña -papás de Efrén Jaime Peña Peña, esposo de Cecilia- se preparó por primera vez en la cocina de la familia en Dolores Hidalgo.

Su empresa hoy comercializa mil 500 kilos diarios de mole, su principal mercado son Estados Unidos a donde envían cada 20 días un tráiler repleto de cubetas de mole que suman 18 toneladas.

“Es un producto de nostalgia, hay personas que tienen más de 15 años que se fueron a Estados Unidos, y probar mole les trae grandes recuerdos, tan solo en Dallas hay cuatro equipos de futbol de gente procedente de Dolores Hidalgo”, platicó.

El mole guanajuatense llega también a Inglaterra, España, Francia, Suiza, Alemania y “unas cuantas cajas cada dos o tres meses a Japón, pero así se empieza, hay que seguir haciendo la tarea para aumentar nuestra presencia”, dijo la titular de la empresa que cuenta con el apoyo de sus hijas Carolina y Cecilia.

Entre los ingredientes que usan para el mole están chiles criollos, de una siembra a la que toma 10 a 12 meses estar lista, explicó Cecilia Grande.

“El proceso de preparación de un mole es como el de la exportación, hay que contar con todos los ingredientes necesarios y siempre hacer la tarea de tramitar marca, diseño de etiqueta, código de barra, tabla nutrimental, explicación del producto en inglés y español. Es complicado, pero hay que acercarse a organismos como Cofoce para no fallar”-

Para elaborar el mole cuenta con ayuda de 18 personas.

“Limpian las pepitas, los chiles, se van turnando, otra semana les toca freír, tostar el pan, y los hombres hacen el trabajo duro en el molino, cargar las cosas y empacar”, dijo.

¡Wow! la vi de lejos y dije ‘es una artista’... tan pronto me acerqué se echó a correr con sus botes y me aseguraba que ya no pintaría más, yo simplemente le explicaba que no la iba a acusar, sino que quería ofrecerle trabajo”, recuerda Ángela Nasta Obregon de cómo contrató a la primera de 50 artistas que hoy forman Sindashi.

Esta marca de San Miguel de Allende se vende en Estados Unidos, Australia y Dubai; tiene una tienda exclusiva en San Diego, California, y otra en Módena, Italia; antes de que termine el año la diseñadora debe presentar una pasarela en Líbano y otra en Ecuador.

“Soy originaria de Guadalajara, pero llegué hace nueve años a San Miguel de Allende, un par de años antes ya había comenzado a diseñar, quería emprender una tienda en dónde destacar en prendas elegantes la cultura, tradiciones de México, ahí comenzó la historia”, compartió Ángela Nasta, de mamá, abuelo y bisabuelos guanajuatenses.

La diseñadora, hoy empresaria, contó que cuando compartía la idea de querer plasmar en prendas arte mexicano varios dudaron de ella, pero no cejó hasta hacer realidad su sueño.

No fue nada sencillo, me tuve que alejar de todos aquellos que no creyeron en nuestra idea, al comienzo se nos despintaban los vestidos, nos quedaban acartonados, pero se convirtió en un reto, porque no existía este tipo de prendas y muchos me dijeron que para qué lo hacía, si ya existían telas con diseños”.