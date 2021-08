En Guanajuato hay más de 155 mil personas sin empleo

León, Guanajuato. En Guanajuato 158 mil 700 personas están desempleadas. De ellas 65 mil se sumaron en el último año, cuando comenzó la contingencia sanitaria.

Durante el primer trimestre del 2021 la desocupación laboral creció 70% en la entidad. Esta cifra es mayor a los 93 mil 276 personas que estuvieron desocupadas en el primer trimestre del 2020 de acuerdo con la Encuesta Mensual de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por Inegi.

Entre las personas desocupadas, el reporte detalla que el 75% perdió su empleo, con lo que 121 mil personas se quedaron sin trabajo.

La segunda causa detalla que el 13% renunció, este grupo suma 22 mil 125 personas.

A nivel nacional, Guanajuato se ubica en la tercera posición entre las entidades que tienen la mayor cantidad de personas desempleadas, superando a entidades como Nuevo León y Jalisco.

La primera posición la tiene el Estado de México con 472 mil personas desocupadas, seguido de Ciudad de México que reunió 305 personas.

Al final de la tabla se ubican Colima y Campeche que tienen menos de 12 mil personas sin empleo.

Para nadie es ajeno el grave problema en la economía del país, Guanajuato no se libra de esto, la pandemia ha sido algo catastrófico para la economía”, señaló Luis Gerardo García González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

México ha sido de los países en donde menos se ha apoyado al sector empresarial, aquí vemos las consecuencias de esto”, advirtió.

De manera previa señaló que Guanajuato es un estado altamente industrializado y generador de negocios, sin embargo, no hay dinero suficiente. Los empresarios han intentado mantener los empleos pero no alcanza para solucionarlo.

No existe una apuesta del Gobierno federal para incentivar la economía, el Presidente está dejando que se vayan apagando los microempresarios”.

Ante este panorama, advirtió que en las industrias si no hay pedidos, no se pueden mantener las plantas productivas, y sin ventas no se generan ganancias.

Algo que reactiva la economía es el consumo, para acelerarlo se debe empezar por las empresas, al ser las que reactivan la economía, sin empresas se pueden quedar sin impuestos, y no habrá manera de reactivar la economía”, enfatizó.

Supera León al Estado

La tasa de desocupación de León se ubicó en la tercera posición dentro de las 39 ciudades analizadas por la ENOE, durante el primer trimestre del 2021.

La ciudad zapatera registró una tasa de desempleo del 6.9%, los resultados del municipio están por encima del promedio nacional que fue del 4.4% y la del Estado que fue del 5.9%.

Dentro del grupo de 39 ciudades analizadas, la primera posición la tiene Cancún con una tasa de desocupación del 10.9%, seguido por Ciudad de México con 7.4%

En el país, Tijuana, Reynosa y Cuernavaca fueron las de menor porcentaje que comparten un 2%