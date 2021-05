Exponen inquietudes ex empleados de GM

León, Guanajuato. Integrantes de Generando Movimiento, la organización sindical disidente de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato denunciaron la serie de violaciones laborales que han vivido durante más de 11 años estando al frente el sindicato Miguel Trujillo López, razón por la que pidieron no amedrentarse por falsas mentiras como aquella que decía que si votas en contra de dicho sindicato se llevarán la planta a los Estados Unidos.

Siempre han metido miedo con decir que se van a llevar la planta a Estados Unidos, eso no es posible, es la gallina de los huevos de oro de calidad y cantidad de camionetas que se mandan para allá”, señalaron.

En tanto, el grupo Generando Movimiento, integrado por ex colaboradores de GM en su planta guanajuatense, convocaron a una rueda de prensa en donde contaron detalles de las diversas injusticias laborales a las que han sido víctimas.

Durante la conferencia de prensa, señalaron como ejemplo el que han dido despedidos de la empresa por sufrir contagio de Covid-19 dentro de la misma planta; registrar un falso positivo a un antidoping, además de que comentaron no se le permite a la gente ir al baño

Por otra parte, los ex empleados lamentaron que en momentos críticos no han tenido un respaldo laboral para hacer valer sus derechos.

Una de sus denuncias más reiteradas fue que la armadora presiona constantemente a los operarios de la planta, y que incluso miembros del sindicato de Manuel Trujillo López, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), realizan visitas a los inconformes para advertirles, a nombre de la supervisora de Recursos Humanos, Dora Luz Lara Navarro, que dejen de incitar a los trabajadores.

Llaman a reforzar aspecto sindical

Casi la mitad de las grandes empresas en Guanajuato tienen sindicatos no activos por lo que es fundamental reforzar ese aspecto laboral ante las exigencias del T-MEC, aseguró el presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, Fidel Otake.

Es un reto muy importante para las empresas de México en el aspecto laboral, en pocas palabras ya no va a poder haber sindicatos blandos o sindicatos simulados. Nosotros tenemos una estadística donde en la pequeña y mediana empresa prácticamente el 80 por ciento tiene un sindicato no activo y en las empresas grandes como tier 1 también cerca de la mitad de las empresas tienen sindicatos que se puden considerar que no son activos”, señaló.