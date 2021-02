Frenaría reforma federal a la energía limpia

El Gobierno de Guanajuato descalificó la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo Federal al considerar que, de aprobarse, pondría poner en riesgo la generación de energía limpia en donde el estado tiene un potencial importante.

La secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado, Marisa Ortiz Mantilla, señaló en entrevista en vivo para AM que en el estado existen hoy 14 proyectos de energías renovables por instalarse con una capacidad de 829 megawatts, que se traduce en energía limpia para 1.6 millones de viviendas.

“En cualquier parte del mundo se elige la energía más barata para que esa sea la que se suministre, y lo que ahora se plantea por el Gobierno federal es darle prioridad a las plantas de CFE que son caras, además de que son altamente contaminantes... Vamos en sentido inverso al resto del mundo”, cuestionó.

Se trata de proyectos fotovoltaicos en Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Abasolo y Romita. Eólico en San Felipe y San Luis de la Paz, y uno más hidroeléctrico en Acámbaro, según los datos del Estado.

En marcha representarán dejar de emitir 767 mil toneladas de gases de efecto invernadero; lo que equivale a dejar de circular 165 mil 705 vehículos en un año.

“En Guanajuato existe un potencial muy importante en materia de generación de energías limpias; la entidad tiene una capacidad de 10 mil 400 megawatts y de esos casi siete mil 700 megawatts son en energía solar”, apuntó.

Actualmente ya existen tres proyectos de energías limpias (fotovoltaicos) en operación: dos en San Miguel de Allende y uno en San Luis de la Paz, con una generación de 295 megawatts.

Más cara y sucia

Recordó que en septiembre la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMAOT) presentó una Controversia Constitucional contra el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía el 15 de mayo del año 2020.

En octubre la Corte decretó una suspensión para que no se aplique en Guanajuato. También ya se le dio la razón en ese tema a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo que esperan sea a favor la resolución definitiva al caso.

No obstante la iniciativa presentada retoma el sentido de la anterior, dijo, en relación a establecer una política basada en el criterio del Estado y no de competitividad.

“Las subastas ayudaron a aumentar la capacidad instalada en alrededor de siete mil megawatts, generaron empleos y detonaron una industria que apenas está empezando y que permite aprovechar el potencial de energías renovables del País”.

La funcionaria estatal consideró que la reforma provocará el generar energía a costos más altos, lo que repercutirá en las tarifas del usuario y/o en subsidios del Estado. Además del daño ambiental al privilegiar insumos que son contaminantes.

En particular en Guanajuato otra consecuencia es el impacto ambiental por la operación de la Termoeléctrica de la CFE en Salamanca, donde se emplea combustóleo en sus procesos. El año pasado en este municipio se superó la Norma Oficial de niveles de dióxido de azufre en 116 días y en lo que va del 2021 en 16.

Además, a diferencia del Acuerdo anterior, la nueva propuesta plantea revocar los permisos para autoabastecimiento otorgados a empresas, y, aunque cite que sólo en casos que haya sido obtenidos en “actos constitutivos de fraude a la ley”, consideró que se abre una puerta a la discrecionalidad que no es necesaria.

“Nos parece terrible y con riesgo de incrementar los costos de producción de cualquier tipo de servicio o producto”, concluyó la Secretaria de Medio Ambiente.