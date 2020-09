Gastan negocios más en seguridad contra robo 

Jalisco.- Aunque las denuncias de robo a negocio en Jalisco van a la baja, paradójicamente ha crecido la demanda de guardias y de instalación de cámaras de seguridad y alarmas en los establecimientos comerciales.

Anuar García, presidente de México S.O.S. Grupo Jalisco, compartió que la demanda es tal que incluso las empresas de seguridad privada tienen un déficit de personal, sobre todo de guardias con permiso para portar armas, y esto ha hecho que el servicio se encarezca hasta 20% este año.

Las asociaciones de empresas de seguridad privada (...) nos dicen que ya no encuentran personal para contratar porque están rebasados en la demanda, por el incremento en la comisión de delitos", indicó.

La instalación de cámaras de seguridad y alarmas en los negocios y casas habitación incrementó 40% en lo que va del año y su costo creció 30%, de acuerdo con García.

El costo de instalar un equipo de seguridad en un negocio arranca en los 10 mil pesos, mientras que contratar un guardia va de los 14 mil hasta los 50 mil pesos por mes si porta arma.

García explicó que aunque durante el confinamiento por el Covid-19 la delincuencia disminuyó por falta de actividad, detectaron que el robo incrementó en la "nueva normalidad".

Muchas veces las personas prefieren no denunciar porque no ven respuesta de las autoridades, pero efectivamente está subiendo y no nada más por estas personas que se dedicaban a delinquir, sino porque existe una gran necesidad de personas despedidas, hay mucha necesidad económica y tienen que hacerse de bienes de la manera que puedan", indicó.