Guanajuatenses se alianzan con Harvard para atender salud mental

León, Guanajuato.- Empresa guanajuatense colabora con la Universidad de Harvard para tratar la salud mental.

Lo que inició como una intervención de papel y lápiz para intentar ayudar a un paciente, se convirtió en un software especializado que brinda herramientas para tratar diversos problemas neurocognitivos.

En información compartida por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), detallaron que desde hace más de dos años la empresa FishBuffalo, con sedes en León, Guanajuato y en Boston, Massachusetts, enfocó sus esfuerzos en crear un programa que estimula el cerebro para crear un efecto terapéutico llamado: neuroplasticidad.

Esto luego de verificar que algunos tratamientos psiquiátricos y tecnológicos no brindaban los resultados esperados o no atendían los problemas de raíz del padecimiento neurocognitivo del paciente.

Pero hay un paradigma clínico, un paradigma tecnológico en donde tienes que irte por aquí siempre y muchas veces no es así y no puedes poner a todos los pacientes bajo un mismo tratamiento y bajo las mismas condiciones y yo creo que estas son de las cosas que nos diferencian”, añadió.

Juan Carlos Boy y Luis Roberto Sandoval, cofundadores de FishBuffalo, decidieron emprender el proyecto al darse cuenta que al hablar sobre esquizofrenia, bipolaridad o de daños cognitivos, la gente asumía que no podía hacerse nada al respecto.

Creo que si vamos a hacer algo para mejorar la salud mental, o la salud cerebral o cognitiva de nuestros familiares, pacientes, amigos, hijos, que ya no exista el pretexto de ‘es que no hay recursos’, ‘es que no existe’, o ‘es que me tengo que ir a otro país a hacerlo’”.