Inician ventas

León.- Durante el primer día se registraron 4 mil 500 visitantes en la apertura de Plaza Mayor, al corte de las 16:00 horas. Jorge Godinez, responsable del área de mercadotecnia explicó que en un día regular el centro comercial registra un promedio de 300 mil personas. Detalló que se abrieron 127 locales de los 220 que tienen más 33 islas que se ubican en los pasillos centrales.

Advirtió que que el centro comercial estará entregando cubrebocas gratis para los clientes que olviden portarlo. Es posible que en una semana podrán estar abiertos todos los locales, esta semana servirá para que se ajusten las medidas de sanitización que se deban implementar. Con la implementación de algunos controles de acceso para los visitantes, fue como abrió el centro comercial Plaza Mayor. Ayer se oficializó la apertura de los centros comerciales en León.

Los visitantes deberán seguir algunas medidas para ingresar, por ejemplo: es obligatorio el uso de cubrebocas, en las puertas de acceso se colocó un tapete para limpiar las suelas del calzado, además de disponer de gel antibacterial. Una de las restricciones que tienen los locales es que únicamente podrán atender el 30% de su capacidad, esto estará definido por la cantidad de metros cuadrados con los que cuenta el negocio. Particularmente la apertura de las tiendas en Plaza Mayor trajo un movimiento moderado de visitantes, los bancos y dependencias municipales fueron los sitios más demandados.

Los clientes tuvieron que esperar que dieran las once de la mañana para poder ingresar, previamente eran cuestionados por el personal de vigilancia al ingresar, les entregaba un folleto para seguir los lineamientos. Al interior se instaló un módulo de atención para la toma de temperatura voluntaria; la isla de cajeros automáticos cuentan con despachadores de gel antibacterial para los usuarios. Entre los modificaciones que ahora presentan los espacios es que los elevadores serán de uso exclusivo de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Las bancas tienen adherida una etiqueta que invita a conservar la sana distancia.

Uno de los negocios que dejó esperando a sus clientes fue la tienda de ropa Zara, que no abrió y tampoco tenía fecha de regreso, a pesar de que al interior de la tienda estaba el personal laborando. Otro de los sitios que desconoce su regreso es la isla de café Starbucks, uno de los colaboradores señaló que no tienen fecha de regreso es posible que puedan ofrecer el servicio hasta julio. Este centro comercial cuenta con 220 locales, durante la apertura no todos los negocios estuvieron abiertos.

Desde el 31 de marzo los negocios en los centros comerciales estuvieron cerrados, la semana pasada el Gobernador del Estado presentó el semáforo de reactivación económica, donde las plazas comerciales entraron en el primer grupo de negocios que podrían regresar.

Altacia

El regreso de los negocios en Altacia no fue completo, las tiendas de ropa como H&M, Pull&Bear, Stradivarius no regresaron ayer. Al igual que el acuario, bancos y el cine tendrán que esperar. Durante un recorrido por el centro comercial el primer día trajo poca afluencia, en contraste con la cantidad de autos que estaban estacionados en el frente de la plaza. Una de las tiendas que tuvo mayor movimiento fue C&A que se vio en la necesidad de formar al exterior a sus clientes para que pudieran ingresar. Esta medida se dio porque la tienda tiene la restricción de recibir solo a 79 clientes, esto forma parte de las restricciones que los locatarios deberán cumplir.

Para el acceso al centro comercial se debe realizar una fila con sana distancia, esperar su turno para que les sea tomada la temperatura y recibir gel antibacterial. Los clientes deben usar cubrebocas para ingresar.

Zapato

Un promedio de 45 locatarios de Plaza del Zapato regresaron a las actividades el dia de ayer. Aunque es un número representativo no todos los locales abrieron. Al igual que en los centros comerciales se aplicaron medidas para el ingreso de los visitantes. Entre las modificaciones que aplicaron fue que los pasillos ahora tienen un sentido para ser recorridos, esto para evitar que los visitantes circulen en sentido contrario con ello evitan la aglomeración. El regreso de este centro de comercialización de calzado fue de los menos concurridos en su primer día.

Zona piel

A pesar de que no todos los locales de la zona zapatera de la central estaban abiertos, presentó un mayor número de loaces que levantaron las cortinas. Las calles aledañas a la central de autobuses presentaron una mayor actividad de zapateros que decidieron regresar a trabajar. En contraste la mayoría de los locales de los tianguis de San Crispín, CTM, Plaza California continuaban sin operar. A diferencia de los centros comerciales, esta zona comercial no cuenta con medidas restrictivas para los visitantes.

Al detalle algunas de las marcas abiertas en Plaza Mayor: