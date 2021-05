Instala Amazon “lockers” digitales en León para entregar su mercancía.

León, Guanajuato. El año pasado el comercio electrónico en México alcanzó un valor de 316 mil millones de pesos, es decir un crecimiento del 81% en comparación con 2019, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Venta Online.

Derivado de este contexto es que firmas líderes como Amazon implementaron varias estrategias entre ellas Amazon Hub locker y Counter.

En León en este año el plan es instalar en puntos estratégicos estos nuevos servicios. Como por ejemplo el Hub Locker que existe en en el Barrio de Guadalupe, sobre López Mateos y el segundo ahora en la gasolinera ubicada entre Mariano Escobedo y Hermanos Aldama.

Estos lockers de Amazon llegaron en noviembre del 2020 a México, el primero ubicado en León apareció en marzo de este año, y están abiertos durante todo el día, todos los días y únicamente se requiere un código que le envían por medio de correo electrónico.

Para poder recibir un producto en esos punto es necesario que sea parte de los artículos que ofrece Amazon.com.mx, además el peso del paquete no deberá ser mayor a los 4.5 kilos, las dimensiones del paquete deberán ser menores a 42 cm x 35 cm x 32 cm, mientras que el costo no debe exceder los 20 mil pesos.

Otro punto que Amazon piden considerar es que no se pueden enviar productos en preventa o no disponibles a puntos de entrega de Amazon y no hay pago adicional por envío a puntos de entrega.

Para recogerlo también puede utilizar un código de barras, el que escaneas en el locker y automáticamente se abre uno de los casilleros en donde aparecerá su paquete.

De acuerdo a Amazon; Una vez que el pedido llega al locker, son 3 días naturales para recoger el paquete en un Locker y 5 días naturales para recoger tu paquete en un Counter.

Amazon Hub Counter,llega a diversas marcas como puede ser Oxxo, Estafeta o FedEx.