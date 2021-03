Laboran casi 120 mil adultos mayores en la entidad

A paso lento y desde las 5 de la mañana Pedro Morales Olvera inicia su jornada de trabajo.

El hombre de 87 años forma parte de los 119 mil 571 adultos mayores que se mantienen trabajando en Guanajuato a pesar del COVID-19.

La primera actividad de Pedro es barrer la banqueta de la panadería ubicada en El Cortijo; al desocuparse, recorre cuadra a cuadra las calles de la colonia La Carmona y parte del Cortijo para recolectar botellas de plástico, en una jornada de 10 horas que concluye a las 4 de la tarde.

Originario de Ojuelos, Jalisco, llegó a León cuando tenía 30 años tras una sequía en su comunidad. Dejó el campo para buscar el sustento en León.

Comenzó trabajando en la entonces Junta de Agua (ahora SAPAL) instalando tubos para drenaje, pico y pala sus primeras herramientas.

Posteriormente y durante 33 años colaboró en una empresa dedicada a la pavimentación. Con la mente ágil y llena de recuerdos detalló su vida laboral al lado de Jorge Torres Landa.

Pedro se jubiló a los 70 años pero su actividad laboral no terminó ahí, desde hace 15 años se dedica adicionalmente a recolectar botellas de plástico, para generar un ingreso extra.

“La pensión no alcanza, es muy buena, me sirve mucho”, señaló.

A diario recorre un perímetro de 10 cuadras con un gusano de plástico que lleva a sus espaldas para ir recolectando las botellas, Pedro, reconoció que muchos de sus vecinos le ayudan no solo con las botellas, una despensa, una prenda igualmente recibe.

De las botellas que acumula durante quince días, obtiene mil 500 pesos, ese dinero lo emplea para completar los servicios de la casa, y los medicamentos que su esposa requiere, ya que desde hace un año y medio padece neumonía.

Por las tardes, se sienta afuera de su casa en las jardineras, cuando se presenta la oportunidad se da tiempo para restaurar y tejer el plástico de las sillas de jardín de algunos de sus vecinos..

La pandemia no ha detenido a este sector de la población, a raíz de la contingencia los adultos perdieron 8 mil 792 espacios de trabajo al cierre del 2020.

Al cierre del 2020 119 mil 571 adultos mayores de 65 años estaban ocupados, esta cifra es menor en comparación con 2019, año en que se registraron 128 mil 262 personas ocupadas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI.



