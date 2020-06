No todos vuelven  trabajar, grupos vulnerables se quedan en casa

Guanajuato.- Al corte de marzo, un millón 157 mil personas contaban con trabajo en Guanajuato; sin embargo, no todas han regresado a sus empleos, por pertenecer a los grupos vulnerables.

En la entidad la estadística del diabetes tipo 2 es de 239 casos por cada 100 mil habitantes. La obesidad asciende a 133 casos por cada 100 mil habitantes. Así lo detalla el panorama epidemiológico, elaborado por la Dirección General de Epidemiología.

Los adultos entre 65 y 79 años suman 419 mil 558 personas en la entidad.

Quedarse en casa para cuidarse no es nuevo para el maestro Jesús Torres García, quien vivió un encierro similar hace cuatro años, cuando le trasplantaron un riñón. Esa situación le impide actualmente reincorporarse a su trabajo, para evitar cualquier tipo de contagio. El próximo 14 junio, cumple 4 años de haber pasado por un proceso de 22 meses de tratamiento.

Detalló que hace 6 años le detectaron insuficiencia renal, en su caso recibió un trasplante en línea directa, donde su mamá fue donante. El éxito de un trasplante de su tipo está por arriba del 50%.

La cirugía me permitió tener una mejor calidad de vida, tuve la oportunidad de ver crecer a mis hijos”, expuso.

El profesionista de 40 años advirtió que tras la cirugía debe medicarse para evitar el rechazo de órgano, situación que lo hace estar más expuesto a cualquier enfermedad. Las medidas de limpieza de manos es algo común para él, en su momento tuvo que utilizar durante seis meses cubrebocas.

A partir de que en el Estado se anunció la cuarentena, el ingeniero que colabora en CIATEC comenzó a trabaja en casa y al momento suma 11 semanas en esta modalidad. Para cuidarse debe estar totalmente encerrado, la única que sale de su casa es su esposa.

Su recomendación es crear disciplina de trabajo, establecer un buen régimen laboral, estructurar metas cortas. El trabajo lo resuelve con videoconferencias, vía correo electrónico y chats.

A lo largo de su padecimiento ha tenido etapas de incapacidad médica, por lo que comparó esta cuarentena con una enfermedad que nos obliga a estar en casa.

El ingeniero civil, cuenta con una maestría en mecánica de suelos ambiental y forma parte de Ciatec desde hace 14 años.

El trabajo de enfermería de Sara Vázquez tuvo que quedar en pausa, a pesar de formar parte del trabajo de primera línea ante el coronavirus.

Hace dos meses, la profesionista de la salud tuvo que dejar el centro de salud donde trabaja ya que se enteró que estaba embarazada.

Mi jefa no tomó muy bien la noticia”, reconoció.

De momento está viviendo la cuarentena en su casa. Para la enfermera de 25 años es su primer embarazo y eso determinó su decisión de dejar su trabajo.

Sara expuso que todavía no tiene claro si podrá recuperar su trabajo, ahora que pase la contingencia.

Estudié enfermería porque me gusta ayudar, pero no podía ponerme en riesgo aunque me gusta mi profesión”.