Ofertan trabajo

León.-Comienza el año, y uno de los sectores que en León ha comenzado con una importante oferta de empleo es el zapatero.

Ayer, la marca de calzado Flexi realizó en su planta de Francisco Villa una feria del empleo a la que asistió un importante número de personas, sobre todo jóvenes en busca de puestos de manufactura y administrativos.

Pespuntadores, preliminares de pespunte, entaconador, pespuntador, montador, acabado, adorno, inspectores de calidad, almacenista, son parte de los puestos que se ofrecen en fábricas y maquilas de calzado en León, de acuerdo a los anuncios clasificados que aparecieron ayer en medios impresos como am y Al Día.

El del calzado fue uno de los sectores que en Guanajuato cerró con un aumento en exportaciones, no así en ventas nacionales, en donde la situación como el resto de las industrias no ha sido la mejor.

Actualmente en la industria zapatera trabajan en consignar 12 líneas estratégicas que les permitan fortalecer su producción por medio de la alianza de la CICEG con centros de investigación, universidades y la experiencia del despacho alemán Roland Berger.

El año pasado 260 empresas enviaron zapatos a países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Francia, Chile, Singapur, Italia y Japón con ventas que superaron los 252 millones de dólares, de acuerdo a la Cofoce.

Pero no solamente en el estado de Guanajuato, León concentra fábricas de calzado, también San Miguel de Allende, Abasolo, Celaya y en Irapuato.