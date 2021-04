Piden empresarios 'chance' para pagar préstamo

León, Gto.- Empresarios pedirán una segunda prórroga para iniciar el pago del financiamiento otorgado por Fondos Guanajuato durante el año pasado.

Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León (AHML), compartió que la expectativa era que en junio la situación de las finanzas en el gremio que representa fuera mucho mejor.

Sin embargo, confesó que la realidad es otra, muy negativa, lo cual les impedirá a un buen número de socios cubrir con los pagos del financiamiento.

“Las dos semanas de vacaciones no fueron lo que esperábamos y no solamente en León, sino en prácticamente todas las ciudades del corredor, e incluso en Guanajuato, capital y San Miguel de Allende”.

“Si bien es cierto que hubo mejoría, aún sigue siendo poca la gente que viaja y se queda en hoteles; la mayoría están comenzando a salir, pero a lugares cercanos para regresar el mismo día a casa”, lamentó.

Rocha comentó que la mayoría de los empresarios han hecho “malabares” con tal de cubrir los diferentes gastos de operación, pago a proveedores y colaboradores.

“Muchos por eso después de 13 meses siguen sin ver el momento para reiniciar operaciones; otros han recortado su plantilla laboral y unos más han venido haciendo negociaciones para extender las fechas de diferentes tipos de pagos”.

Esperan un mejor segundo semestre

En Coparmex León proponen retrasar de octubre a diciembre para comenzar con el pago de los préstamos.

“Compartimos la misma sensación que manifiestan las empresas del sector hotelero; no son créditos que se regalaron, son créditos que se suman a toda la carga que tienen las empresas”, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente del organismo.

El líder empresarial advirtió que adicionalmente deben administrar los gastos regulares como pago de servicios y nóminas. Para algunos empresarios se suman pagos de créditos bancarios que ya venían arrastrando.

“Es una carga adicional que en su momento claro que nos ayudó, pero hay que pagarlo”.

Rodríguez consideró que en Coparmex existen empresas que están un poco mejor, en general, y apuntó que caería bien el plazo, ya que la reactivación económica no se ha dado como esperaban.

Adelantó que pasando las elecciones buscarán un acercamiento con el director de Fondos Guanajuato para buscar un acuerdo en beneficio de los empresarios.

Los que puedan, que ya comiencen a pagar

Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), expresó que la petición que han hecho a Fondos Guanajuato, que preside Juan Antonio Guzmán Acosta, es que analice caso por caso, cuáles realmente necesitan que se considere un mayor plazo al ya pactado, y quiénes ya tienen posibilidad de comenzar a pagar el financiamiento.

“Hay empresas y sectores muy lastimados. Sin embargo, hay otros que ya han comenzado a tener una mejoría, entonces la intención es hacer equipo con Fondos Guanajuato y ver qué casos se puede considerar un aplazamiento más, y cuáles ayuden a ir cubriendo un adeudo que cada empresario nos competimos a pagar en su momento y que fue con un plazo y una tasa de interés muy flexible para cubrir”, dijo.

Añadió que es clave que como gremio se responda de forma eficiente a un apoyo que ayudó en los momentos más complicados de la pandemia por coronavirus.

“La respuesta positiva que demos permitirá que el Gobierno de Guanajuato tenga la seguridad de que somos pagadores y de que en un momento dado ellos nuevamente no duden, si es necesario, en lanzar nuevos apoyos para la reactivación de la economía”.

Mujeres empresarias

Una extensión de seis meses para comenzar a pagar es la petición de las empresarias.

“Comenzar en enero del 2022 sería lo ideal considerando la situación económica que se vive”, señaló Leticia Venegas Ramírez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo León.

Para el organismo se generaron 44 solicitudes de apoyo para los programas emergentes, de éstos 25% se aprobaron con montos de 100 mil hasta 500 mil pesos, de los cuales no hubo necesidad de garantía.

Detalló que en el 50% de los créditos las empresarias tuvieron que solicitar una prórroga.

“Lamentablemente la situación económica no es favorable; las socias que pidieron todavía no están bien y siguen teniendo falta de ventas, no quieren arriesgarse más”, explicó.

Consideró que la llegada de las vacunas anti COVID es una luz, sin embargo, el daño económico es fuerte, PUES en conjunto perdieron 50 millones de pesos.

Venegas hizo un llamado al Gobierno del Estado para dar otros seis meses de plazo. El 50% de las socias ya está cubriendo sus pagos de manera oportuna.

Algunas empresarias igualmente tenían compromisos por inversiones proyectadas en 2020.

“Estamos conscientes que fue un préstamo y es un apoyo y nos sirvió para no cerrar las empresas. No queremos que sea donado, simplemente que se de el plazo”, aseveró.

“La disposición (de pago) está bien clara, las mujeres en estadísticas el 98% de los créditos que piden son recuperables. Somos pagadoras”, finalizó.

Responde Fondos Guanajuato

Un estimado de siete mil créditos entregados por Fondos Guanajuato deberán comenzar a pagarse a partir del primero de julio de este año.

Juan Antonio Guzmán Acosta, titular de Fondos Guanajuato, señaló que no han recibido solicitudes de prórroga.

Dijo que previamente el Gobierno del Estado autorizó en diciembre del año pasado una ampliación del plazo de gracia hasta el 30 de junio de este año para comenzar con el pago de capital e interés ordinario.