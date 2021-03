Pierden jóvenes espacios laborales

León.- Quedarse con medio sueldo a causa de la pandemia del covid19 fue el inicio del desempleo para Jarod Joaquín Gutierrez Hurtado.

Este joven de 21 años tiene seis meses sin empleo, él forma parte de los 26 mil 145 personas que se quedaron sin trabajo en Guanajuato durante el 2020; a pesar de estar en el grupo de edad mayormente productiva.

Al cierre del año pasado la población desocupada en Guanajuato creció 72% entre las personas de 25 a 44 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por Inegi.

En la entidad 62 mil 183 personas que están en este grupo de edad estaban desocupadas al cierre del 2020, esta cifra es mayor a los 36 mil 038 registrados en el mismo periodo del 2019.

El último empleo de Jarod fue en una empresa de servicios de tóner. “Al principio de la pandemia me rebajaron el salario a la mitad, a mi no me pareció pero me aguanté unos meses”, explicó.

Después de dos meses de recibir la mitad de su salario, Jarod decidió renunciar para buscar una mejor oportunidad laboral.

En estos meses de búsqueda de empleo su principal fuente de consulta ha sido en línea, así que ha enviado de manera digital su curriculum vitae de forma ilimitada. Detalló que en los últimos 15 días ha buscado de manera más intensa, en su experiencia ha encontrado muchas vacantes en oficina, ventas y bodegas, trabajo si hay señaló.

El perfil de Jarod va enfocado a trabajar en el almacén, en su caso, la falta de experiencia es lo que lo ha limitado para que lo contraten. El estudiante está por terminar la preparatoria en un sistema abierto, pero para contratarlo le piden que no esté estudiando.

Pese a esto su plan es estudiar la universidad en el área de diseño gráfico, mientras eso sucede continuará llenando solicitudes para ser contratado. Las últimas dos entrevistas que tuvo en esta semana le hicieron una segunda llamada para continuar con la selección.



