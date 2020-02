Pierden países interés de invertir en el estado

Guanajuato.- En Guanajuato se redujo en 85% la Inversión Extranjera Directa entre 2018 y septiembre de 2019 de acuerdo con registros de la Secretaría de Economía (SE). La dependencia federal registró una captación de 349 millones de dólares, esta cifra ha sido la menor en cinco años.

Junto con Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California se rezagaron en sus captaciones de inversión.

Ante estos registros Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable (SDES), señaló que las cifras de la Federación y del Estado no van a coincidir porque son métricas diferentes.

Estados Unidos que desde 2015 fue el socio principal de Guanajuato con inversión promedio anual de 730 millones de dólares, para 2019 redujo la cifra a 97 millones de dólares.

En esta misma situación se encuentra Japón que en 2015 y 2016 ocupó el segundo lugar como nación inversora.

Considerando las cifras de la SE a septiembre de 2019, Guanajuato se ubicó en la posición 19 a nivel nacional, por debajo de Sonora y Tabasco en Inversión Extranjera Directa (IED). En 2018 estaba en la cuarta posición.

En este mismo ranking el primer sitio lo obtuvo Ciudad de México con 6 mil 528 millones de dólares, seguido de Nuevo León que captó 2 mil 753 millones de dólares al corte de septiembre. La entidad aporta el 1.3% de la IED a nivel nacional, que al tercer trimestre de 2019 totalizó 26 mil 055 millones de dólares.

De enero a septiembre de 2019 España se convirtió en el principal inversor con el 69% del dinero inyectado en Guanajuato con 261 millones de dólares.

El segundo sitio lo tuvo Estados Unidos con el 25%, con un total de 97 millones de dólares. La industria manufacturera es el sector que encabeza la atracción de inversión.

Al cierre de 2019 la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable de Guanajuato (SDES) registró mil 563 millones de dólares en inversión extranjera, 50% más en comparación con 2018.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la dependencia, explicó que desde hace mucho tiempo se contabiliza la atracción de inversiones en el momento que lo aprueba la Comisión Ciudadana y se anuncia la inversión. A diferencia de la Federación que contabiliza hasta que las empresas se establecen.

Como ejemplo reciente está Toyota, la inversión de 750 millones de dólares se consideró en 2015 cuando se anunció la llegada, aunque oficialmente arrancó en 2019 y se inauguró el pasado 6 de febrero.

Es la manera como el Estado siempre ha contabilizado, nos perjudica porque no sumamos nada. Lo importante es mantener la constancia, nos guste o no así es como se ha llevado el histórico en el Estado, no se puede cambiar la inercia en cómo se contabiliza”, detalló.