Ponen la mesa

León.- El próximo lunes el 80% de los restaurantes en León abrirán sus puertas, señaló Helen Anaya Sanromán, presidenta del consejo directivo de la Cámara Nacional de Alimentos y Restaurantes Condimentados (Canirac) León. La semana pasada un primer grupo de 80 restaurantes comenzaron a trabajar, a partir de la siguiente semana se suman 50 establecimientos, de los 150 afiliados en la Cámara. La titular de Canirac detalló que quedan pendientes 12 restaurantes al interior de centros comerciales, más un promedio de 25 establecimientos pequeños que es posible que decidan esperar 15 días más cuando suba al 70% del servicio.

Hay algunos lugares pequeños por la normatividad han preferido no aperturar en esta nueva etapa, para que sea costeable sin embargo es decisión de ellos”, expuso.

Anaya Sanromán señaló que la reactivación del 30% es un buen avance, esperan que en tres semanas puedan abrir todos los restaurantes. Para seguir los protocolos los restaurantes deberán invertir un estimado del 10 a 15% de sus gastos fijos, para implementar lo necesario mismos que permanecerán como fijos. Al sector restaurantero le puede tomar hasta un par de años recuperar el ritmo que tenían antes de la pausa, este año será para tratar de conservar los negocios, advirtió la titular de Canirac.

No se podría recuperar lo que resta del año, a partir del 2021 se pudiera tener una reactivación económica, compensar un año perdido, la recuperación será en 2022”, advirtió.

La empresaria expuso que esperan mortalidad de negocios y pérdida de empleos, sin embargo, eso no lo conocerán cuando están en semáforo verde, para conocer cuántos no podrán reactivarse, cambiar de concepto y local. Todavía no se tiene cifras de empleos perdidos, el regreso permitirá al sector mantener empleos y nóminas. Anaya Sanromán expuso que la industria está preocupada por la salud de sus clientes y trabajadores, los restaurantes son lugares seguros los clientes tengan la certeza de que están cuidando todas las medidas.

Fue un golpe durísimo más duro que las devaluaciones, como sector no lo habíamos vivido”.

Helen Anaya Sanromán, presidenta Canirac León.

Año perdido

Este año lo toma como perdido señaló el empresario restaurantero Armando Hurtado Zárate. Para cumplir con el 30% aprobado para el sector restaurantero La Casona del Arco pasará de atender 150 a 45 clientes nada más, detalló el propietario. Inicialmente van a abrir de miércoles a domingo, dando seguimiento a los protocolos que les fueron entregados por Protección Civil, mismos que se desarrollaron en conjunto con el sector restaurantero.

En un inicio abrirán el únicamente el restaurante, el bar permanecerá cerrado, detalló que desde la semana pasada hubo capacitación y se entregaron certificaciones, el siguiente paso es llegar al semáforo amarillo. Hurtado Zárate señaló que mantuvieron la plantilla de 40 personas, parte de los arreglos que hicieron fue rotar a los trabajadores algunos días para que todos ganen. Parte de las estrategias que implementó el empresario fue inyectar recursos a la empresa para poder subsistir las 9 semanas cerrados, negociar con proveedores, tuvieron que endeudarse para no despedir a nadie.

Su estrategia será semanal para trabajar, ha realizado alianzas con los proveedores, créditos honorarios, descuentos, según se mueve el semáforo de apertura. Con relación a los protocolos para el restaurante lo diferente serán las caretas, cubrebocas y tapete sanitizante. El negocio tienen el distintivo H, lo que los obliga cubrir las medidas sanitizantes y desinfectar el mobiliario. Antes que servir comida un restaurante busca salud por los alimentos que se emplean, señaló.

Vamos a trabajar para sacar los gastos fijos, para recuperar lo inyectado este año mantener el restaurante y la plantilla”.

Armando Hurtado Zárate, empresario restaurantero.