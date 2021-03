Por COVID, tenerías en León paran producción a falta de cromo 33

León, Guanajuato.- Ante la pandemia del COVID, las tenerías de León están paradas y otras más con reducción de producción, esto por el desabasto del cromo 33.

Desde hace dos semanas comenzó el desabasto de este insumo que es fundamental para el proceso de producción.

La causa del desabasto es debido a que los barcos que entraban con la mercancía a México han tenido inconvenientes en su logística; derivado de la pandemia del Covid19, explicó Ricardo Muñoz Arrona, presidente de la Cicur.

“Es una escasez, pero no de la materia prima, sino por la transportación, de acuerdo a los proveedores nos han venido diciendo que los barcos dejaron de realizar los viajes, por haber poco flujo de demanda. Hay retrasos en salidas, y también una compañía naviera retiró un contenedor de cromo porque había viajes de ida, pero no regresos”.

Comentó que existen diversos procesos de curtición, pero el más común es el que utiliza el cromo 33.

“Existen opciones de procesos que ya no lo utilizan, pero son más caros, por ejemplo los que van para el automotriz, pero para el resto de sectores es un insumo clave, sin el cromo, no podemos realizar el proceso”.

Aún puede haber desabasto en los próximos 15 días

De acuerdo al presidente de la Cicur, esperan que en dos semanas a más tardar pueda llegar nuevamente el surtido.

“En mi caso me dijeron que me llegaría el 25 de abril, afortunadamente tenía algo de stop, aunque sí han venido de pequeñas empresas a pedir si les vendemos, lamentablemente no podemos, porque sino nosotros no alcanzamos a cubrir los pedidos”.

Mencionó que la próxima temporada de vacaciones y que el sector esté trabajando en su mayoría a más del 50% de producción, podría ser factor para que el desabasto del insumo no provoque mayores pérdidas. Así como que varias tenerías sigan trabajando de forma normal por ahora.

Luis Ernesto Vega Guillot, empresario y extitular de la CICUR lamentó que ahora sea un problema de desabasto del cromo el que provoque desajustes en la producción.

“No podemos curtir sin cromo, ya me han comentado que varios colegas tuvieron que parar o hacer ajustes, nosotros tenemos algo de reserva aún, pero si sigue tardando en llegar vamos a tener que parar”, comentó.

Añadió que desde hace dos semanas comenzó el desabasto, y hay proveedores que siguen sin tener fecha oficial de una estabilización del reparto.

“Es un problema serio, parece ser que un barco se quedó pendiente de descargar, por un problema en Estados Unidos... nos quedamos con los tambores cargados, tengo piel en proceso. Sino es una cosa, ha sido otra”.

Luis Ernesto Collazo, directivo de Lefarc mencionó que en su caso aún mantienen stop para seguir con su producción.

“Tenemos algo de reserva, pero si nos han comentado que muchos están batallando con el problema, esperemos pronto se estabilice la situación”.

PCCD