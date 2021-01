Por Covid, comerciantes formales caen en la informalidad en Guanajuato

La titular de la Canaco invitó que se sumen a la cámara empresarial a aquellos que han decidido estar en la informalidad.

Guanajuato.- En el estado, los desempleados del sector comercio y servicios se están convirtiendo en su principal competencia, desde la informalidad.

De 80 mil unidades de negocios registrados ante el Inegi, alrededor de 5 mil 600 han tenido que bajar las cortinas, provocando un importante número de ajustes en el personal, de acuerdo a la Canaco Servytur León.

Si es un tema bien importante, porque están pasando a la informalidad. Entendemos su necesidad al quedarse sin empleo; lo único que les pedimos es que apuesten por la formalidad, por aquellos que pagamos impuestos, que solamente de esa forma podremos mejorar nuestra economía. Desde la competencia desleal no sucederá”, comentó Elizabeth Vargas Martín del Campo, representante del sector comercio y servicios en la ciudad.

Explicó que cada empresario, desde su negocio con la comprensión de sus empleados han ideado una serie de acciones, con tal de no aumentar más los despidos de personal.

Muchos dividen a la gente para trabajar un día sí y otro no, otros más están trabajando medio día, y hay quienes tuvieron que llegar a acuerdos de ajustes de salario, porque de otra manera es difícil mantenerse como sucedía antes de la pandemia”.

La titular de la Canaco, dijo que incluso a aquellos que han decidido estar en la informalidad, se les invita a que se sumen a la cámara empresarial que representa para estar todos en la misma línea y tener oportunidad de recibir asesorías y apoyos.

"Respecto a lo que viene en este primer semestre, aceptó que por más que se quiera ser positivo, serán seis meses haciéndole frente a la situación económica, que no terminará hasta que exista un control en el tema salud.Quisiéramos ser optimistas, pero no hay forma, las expectativas económicas no son optimistas, hemos visto las caídas en la economía nacional, en el PIB, y en este momento vivimos la peor cuesta de enero por la parálisis de los diversos giros de negocios que se han visto perjudicados en su funcionamiento”.

Urgen apoyos de los 3 niveles de gobierno

Apuntó que por ese contexto es necesario que se pongan en la mesa más apoyos de los 3 niveles de gobierno para que menos negocios tengan que verse obligados a cerrar.

Los negocios están muy perjudicados. Requieren de apoyos, de recursos financieros para su recuperación de empleos, negocios, para retornar reactivación son necesario los incentivos”.

Del tema puntual del número de personas que se han quedado sin trabajo en el comercio y servicios en Guanajuato, dijo que no tienen un dato exacto, pero por dar un ejemplo basados en las cifras del IMSS suman tres meses con reportes a la alza en desempleo.

Y de estos dos sectores, los giros que más perjudicados han estado con esta pandemia son los hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, por eso insisto se requiere apoyo, pero real, no como una estrategia mediática, política. En el caso de Guanajuato fueron los apoyos del 2020 los que permitieron que aún la baja no fuera mayor”.