Prepárate este año el Buen Fin durará ¡12 días!

Este año, el Buen Fin será por 12 días.

Inicia el 9 de noviembre y termina el 20.

Se aconseja ir a las tiendas de forma individual o comprar en línea.

León, Guanajuato.- Por primera vez el Buen Fin será durante 12 días y se esperan diversas promociones por la necesidad de las marcas por recuperarse económicamente, sin embargo la sugerencia de Canaco León es asistir de forma individual o comprar en línea.

En rueda de prensa, Elizabeth Vargas, titular de la Canaco local, mencionó que esperan en León ventas similares a las sucedidas el año pasado por 2 mil millones de pesos y en el Estado por 5 mil millones de pesos.

La expectativa es que a nivel nacional se facturen ventas por 118 mil millones de pesos.

Aceptó que la no realización del Festival Internacional del Globo de forma presencial, afectará a no tenerlas ventas acostumbradas por la cantidad de visitantes que se recibían en la ciudad, pero invitó a los empresarios a aprovechar herramientas como las plataformas digitales del sector y particulares para no perder la oportunidad de tener del 9 al 20 de noviembre buenas ventas.

Julieta García Nava, representante de las plazas comerciales en León, dijo que las ofertas serán muchas por las bajas ventas y por la cantidad de mercancía pendiente de venderse en meses pasados, sin embargo sugirió evitar aglomeraciones y que las personas no vayan en familia, sino de forma individual a realizar sus compras.

Aseguró que las plazas y tiendas mantendrán los protocolos sanitarios que vienen realizando desde su regreso en junio.

