Prevén respiro para eventos sociales

Con el semáforo en naranja “con alerta” los representantes del sector de reservaciones y alimentos confían en que pueda mejorar el panorama.

Raúl Cristian Torres Gutierrez, presidente del organismo que representa al sector en Guanajuato, confía en que las condiciones para que se mantenga este color sean duraderas, con la finalidad de recuperar lo mayor posible el 90% de los empleados que se han perdido con la pandemia.

“Es una gran noticia la que recibimos, nuevamente vamos a poder decirle que si a los clientes, al mismo tiempo que el reto sigue siendo desde nuestro sector, todos los que lo integramos no bajar la guardia y seguir cumpliendo con los protocolos, cuidarnos para que podamos recuperarnos pronto”.

Lamentó que antes de iniciar diciembre del año pasado las pérdidas ya sumaban 10 mil millones.

“Sumale justamente los momentos más complicados en el tema de la salud que fueron durante diciembre, enero y 3 semanas de febrero”.

Con las condiciones actuales podrán decir si a eventos con 30% de capacidad en lugares cerrados para eventos empresariales, mientras que para eventos sociales serán hasta para 100 personas, con una duración de 5 horas, aún sin permiso de pista de baile.

“Esperemos no exista retroceso y por el contrario pronto pasemos a un naranja sin alerta que nos permita poder ampliar nuestras opciones para la realización de eventos”.

Agregó que del sector dependen por lo menos 200 mil personas entre empleos base y temporales.

“Cada evento es un beneficio para muchas personas y negocios que están involucrados en la organización, desde el valet parking, meseros, gente que está en los baños, floritsas, grupos musicales, cocineros y muchos más”.

Dijo no tener una cifra exacta de eventos que hasta ahora se han pospuesto, pero compartió que tan sólo en León existen 354 recintos y cada uno de ellos tenía antes de la pandemia al menos 1 o 2 eventos a la semana.

“Sufrimos bastante con cancelaciones, con las graduaciones, pero confiamos que con la aportación que hagamos cada uno de los que somos parte del sector esto siga hacia adelante”, finalizó.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.