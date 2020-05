Provoca Covid reflexiones en sector Calzado

Guanajuato.- La pandemia obligará a que sectores como el calzado, aceleren sus procesos de reconversión y comiencen a trabajar en sinergia para fortalecerse ante la real competencia que está en el exterior.

Los leoneses hemos sido grandes emprendedores, pero no hemos sido muy buenos para hacer sociedades, y eso ha hecho que la ciudad no crezca lo suficiente; ejemplo Monterrey, sean unidos, han sabido hacer la tarea. En Sapica vemos cómo casi todos hacemos lo mismo, alguien le va bien y copio, estamos viviendo en un océano rojo, nos comemos los tiburones unos a otros, sin asociarnos”

, comentó David Cashat, de Calzado Coqueta y Audaz en el panel virtual, el sector calzado, post COVID-19 organizado por la CICEG y Prospecta. Mauricio Battaglia, de Calzado Bambino, comentó que la falsa idea de guardar información que se puede compartir con los demás productores debe quedar en el pasado.

Añadió que vendrán diversos retos para aquellos que quieran no solo mantenerse, sino hacerlo de forma sólida. Explicó que a lo largo de la historia el no compartir a otros información ya probada ha obligado a gastar desde cero en tiempo y dinero que podrían haberse ahorrado, ejemplo en la formación de personal técnico, desarrollo de moda y diseño.

El director de Coqueta mencionó que el sector en México tiene una gran diversidad de productos, mercado y talento que otros países no tienen y debe ser aprovechado.

Debemos apostar por meter modelos pronta moda y detectando cuáles se venden bien para surtir rápido, hacer asociaciones para exportar, para comprar producto, tener área de diseño entre 4 ó 5 empresas, no podemos pagarlo solamente una, y hay que hacer zapatos de nicho o de segmentos, estamos como cuando vamos a un pueblo y vemos cerámica, todos hacen lo mismo y el puesto que vende diferente es el que te agrada”.

Añadió que él, por ejemplo, practica el ciclismo y tiene que importar el calzado que usa para este deporte.

Hay muchos mercado que no hemos atacado, ciclismo, ballet, policías, enfermeras, golf o de nichos como payasos, porristas, cantidad de productos que no fabricamos y debemos estar pensando en ellos, y no estar copiando a la competencia, hacer alianzas entre nosotros”.