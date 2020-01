Recomiendan no comprar facturas

Guanajuato.-Dos recomendaciones dio a los contribuyentes José Alberto Valdés Villarreal, director general del despacho Tax Law: evitar comprar facturas y pagar los impuestos correspondientes.

No comprar facturas es como decirle a alguien, no te conviertas en delincuente”

, comentó el especialista en temas fiscales.

A fin de tener seguridad y protección patrimonial es importante no involucrarse en estas actas acciones.

El empresariado debe entender que no se trata de hacerse rico en contra de los intereses de la nación. “El que busca no pagar se está metiendo en un riesgo”.

El especialista recomendó pedir factura de todo, con esto se logra las deducciones y se paga solo lo que corresponde. Hay que evitar gastos donde no se facture.