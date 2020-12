Recorte de presupuesto a Guanajuato afecta al campo, turismo, educación y salud

León, Guanajuato.- El líder de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez lamentó que nuevamente Guanajuato vaya a recibir menor presupuesto de la Federación.

Explicó que la pérdida será del 11.7%, recibiendo poco más de 97 mil millones, tras la centralización de recursos por parte del Gobierno Federal en tiempos en los que la economía de las 32 entidades de la República, requiere de inyección de recursos para no colapsar.

Agregó que por dicha razón, el gobierno estatal tendrá que echar mano inminentemente de otro empréstito.

Comentó que apoyan los ajustes presupuestales que avalen los legisladores locales y que requiera el Estado para el beneficio de la economía de los guanajuatenses.

Respecto al crecimiento en los contagios insistió en que se requiere concientización de cada uno de los ciudadanos, pero también de sanciones más fuertes por parte de las autoridades a quienes no cumplan con el uso del cubrebocas y protocolos en el caso de empresas y negocios formales e informales.

Estamos frente a un virus que no cederá si la ciudadanía no entiende que debe cuidarse; ya llevamos 65 mil 683 contagios y 4 mil 251 defunciones. Diciembre será un mes complicado, y aún y cuando el Gobernador del Estado declaró que ya no se frenará el desarrollo económico y no habrá cierres de empresas y negocios, ahora nos toca a los ciudadanos hacer nuestra labor y procurar nuestra salud y la de nuestros seres queridos”.