Reprueba estado en crecimiento y empleo

Guanajuato reprobó en crecimiento económico, productividad y empleo al cierre del tercer trimestre del 2020.

Así lo refiere el análisis de la página México Cómo Vamos, en donde se detalla que la entidad quedó en -5% en la meta de crecimiento económico, dándole una calificación en rojo en un indicador de semáforo.

La productividad bajó de 139 a 136 pesos, los empleos formales se quedaron 34 mil 700 ante una meta no alcanzada de 57 mil puestos de trabajo.

“En el primer semestre no habrá ningún avance económico, con negocios cerrados, nuestra economía estará ligada al plan de vacunación de COVID-19 así de simple”, expuso Franco Padilla Fuente, especialista en temas económicos.

El ex presidente del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas (IMEF) explicó que de los indicadores que analiza el sitio, el rubro de la productividad en Guanajuato tuvo menor caída, pues al compararse a nivel nacional México decreció 8.5%.

Advirtió que en el estado la productividad se estima que está en 136 pesos por hora, este es de los más bajos entre las esntidades que conforman la zona Bajío.

El valor agregado a los productos y servicios no es tan alto como debiera ser.

Por ejemplo, la productividad de Querétaro es de 218 pesos, Aguascalientes 173 pesos y San Luis Potosí 157 pesos; Guanajuato está por debajo de la media nacional, que es de 160.

“Estos datos nos ayudan a ver en qué nos debemos enfocar, si bien se trae inversión extranjera no basta con eso, se le debe dar mayor transformación a la región para que esta cantidad que se mide aumente la calidad de vida”, aseveró.

Señaló que tener una mayor productividad va relacionado con un mayor beneficio económico tanto en las empresas como los empleados.

Por último, expuso que algo que se debe considerar para las empresas que buscan invertir en la entidad, además de infraestructura y apoyos gubernamentales, es ofrecer personal capacitado, pues sería otro punto a favor.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.