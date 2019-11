Revoluciona Jeff Bezos al Washington Post

León.- “Cada que Trump habla mal de nosotros, nuestras suscripciones se elevan”, contó Shailesh Prakash, director de información y producto en The Washington Post durante su participación en Citek 2019 que se realiza en Centro Fox.

Con la llegada de Jeff Bezos a la dirección del rotativo, el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon líder en e-commerce, muchas cosas han cambiado pero con respeto al contenido editorial y a las decisiones que los que saben toman al respecto.

En donde si se involucra mucho, dijo Prakash, es en el diseño, “le interesa mucho el diseño, si le presentamos un diseño elegido, él se interesa por ver aquellos que también fueron rechazados”.

Amazon comprara The Washington Post

Luego de que el propietario de Amazon comprara al The Washington Post, mencionó Prakash que existen tres cosas que principalmente cambiaron al interior de la compañía editorial.

Una de ellas es hacerse la pregunta de ¿qué tan rápido estás moviendo?, aseguró que les ha dicho que no hay vacas sagradas, es decir no porque se haya realizado así siempre, no quiere decir que no se pueda hacer diferente.

Como segundo punto, permite que alguien no esté de acuerdo, pero una vez que se decide una forma hay que cumplirla.

Surgen ideas de expertos en mercadotecnia

Antes de su llegada únicamente pensamos en el flujo del dinero y unos meses cambió principalmente en tres cosas. La tercera es que puedes debatir, dar tu punto, pero una vez decidido, no vas a meter el pie a la estrategia que se eligió”. Shailesh Prakash.

“La democracia muere en la oscuridad”, la frase que desde 2017 aparece en su versión digital y en su impreso, contó que surgió de una serie de ideas asociadas con un grupo de expertos en mercadotecnia que le aseguraron que debían crear una frase que la gente estuviera dispuesta a usarla en una playera, pertenecer a ese club y que fuera provocativa, que hiciera pensar.

“Trump habla mucho de que publicamos noticias falsas, critica mucho a la prensa, eso también ayudó a que la frase tuviera mayor fuerza. Cada que habla Trump de nosotros nuestras suscripciones se elevan”.

Pensar antes de innovar

Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. Foto: Omar Ramírez.

Dijo además que cada que una persona en una empresa quiera innovar, piense que la puerta a la que va a entrar es de un sólo sentido.

“Si tiene una salida, no pasa nada, porque si no funciona podrás regresar. Es fácil decir, pero difícil hacer, de cualquier forma hay que tratar de hacerlo”, aconsejó.

Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y negociador para el T-MEC, contó que la negociación con los Estados Unidos fue ‘sui géneris’.

Negociación pública y con objetivos claros

En su paso por CITEK en el panel “T-MEC y el futuro de Latinoamérica” comentó que normalmente en una negociación ambas partes tienen claros sus objetivos, en este caso había un país que no lo tenía, pues mientras México quería mejorar y modernizar el tratado, en Estados Unidos simplemente consideraban que había que destruirlo.

Fue una negociación muy pública, en cualquier momento podía compartirse en redes sociales, es un riesgo que debíamos asumir, sabíamos que en cualquier momento el presidente Trump podría escribir algo”.Juan Carlos Baker.

Añadió que un tercer punto a considerar en las negociaciones es que había declaraciones constantes , “intentos de distraernos, aunque siempre pensé que esas ideas eran parte de su estrategia para presionarnos”.

‘Logramos algo importante’

Destacó que el papel de los negociadores fue muy exitoso, considerando que se resolvió en menos tiempo del que acostumbradamente se resuelve un tratado, sobre todo considerando que ambas partes buscaban algo totalmente diferente, subrayó.

Apuntó que el proceso ejecutado es una experiencia que queda no solamente para México, sino para otros países.

“Al comenzar no sabíamos cómo negociaba Trump, fue un buen aprendizaje de cómo lidiar con un país volátil, que ni las mismas ideas detrás tenían sentido”, refirió.

Lo manejan con tacto

Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico del TLCAN. Foto: Omar Ramírez.

Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico del TLCAN, comentó fue un proceso de mucha creatividad, porque las técnicas tradicionales no tenían efecto, siempre con mucho tacto, para no mencionar que sus ideas no eran las mejores.

Su visión era obligar a que la inversión regresara a Estados Unidos, que las reglas de origen fueran lo más exigentes posibles. Se trató de encontrar soluciones que beneficiaran a los 3 países”.

Coincidieron en que el Tratado deberá venir acompañado de avances en reformas de educación, de economía, energía que permitan contar con una mejora integral que considere el aumento de exportaciones por parte de las MiPyMes y el desarrollo de los productos regionales.

Confían en propuestas

El que tenga que actualizar cada seis me parece acertado para intercambiar nuevas ideas, adaptar temas de innovación, tecnología, va dar mayor credibilidad”, señaló.

Recomendaron a los empresarios quedarse con la experiencia sucedida en la negociación del T-MEC, en donde México vio de frente, sin sentirse víctima, y siempre confiados de que sus propuestas ayudarían a 470 millones de norteamericanos.

Se la creyeron porque sabían que tenían los fundamentos para creérsela, no luchaban contra la modernidad, sino la abrazaban para avanzar”, concluyó.



