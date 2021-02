Se autoemplean mujeres en web

Crece 89% el número de mujeres desocupadas en Guanajuato al cierre del 2020.

Al corte del cuarto trimestre 56 mil 005 mujeres estaban sin ocupación esa cifra es mayor a los 29 mil 525 registrados en el mismo periodo del 2019. Entre los dos periodos hubo un incremento de 26 mil 480, de acuerdo al Inegi.

En redes sociales; principalmente en Facebook e Instagram se puede ver que un alto porcentaje de estas mujeres ahora ofrecen diversos productos a la venta, siendo bautizadas por muchos como “nenas” o “nenis” por su forma de justamente nombrar a sus posibles clientes.

Ropa nueva, de segunda mano, fragancias, muebles del hogar, artículos de higiene personal y belleza son parte de los productos que más comercializan.

Estas mujeres suelen entregar su mercancía en centros comerciales o estaciones del transporte público, durante el fin de semana pasado el término de “nenas” o “nenis” se hizo trendig topic en Twitter generando diversos memes al respecto.

Un buen porcentaje de estas vendedoras han encontrado en ofrecer productos por redes sociales su principal forma de salir adelante económicamente ellas o su familia, aunque en algunos casos lo hacen como una forma de obtener ingresos extras a su salario base ajeno al sector comercio.

“En septiembre (del año pasado) me quedé sin trabajo, y con el dinero que me dieron de mi salida comencé a comprar ropa infantil, y afortunadamente es la forma en que he salido adelante”, Contó Elena Mendoza, quien ofrece sus productos por Marketplace.

Contó que su inversión fue de 5 mil pesos y es ropa que trajo de Moroleón para entrega en plazas comerciales “o si es una zona no lejos también entregamos cerca, con tal de que el cliente no se vaya”, dijo la madre de dos hijos.

Existen en instagram cuentas que ahora ofrecen los productos incluso con personas que les ayudan a ser modelos de los productos en lugares representativos de la ciudad o crean diversas combinaciones de ropa para que las clientas puedan darse una idea de con que prenda utilizar.



