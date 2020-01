Sigue proyecto ‘sin despegar’

Guanajuato.-La inversión de aviones biplaza que fue presentada en 2018 para instalarse en San Miguel de Allende sigue en las nubes.

Para el segundo semestre del año pasado, la compañía IK Aerospace Group esperaba tener sus primeras unidades fabricadas en territorio guanajuatense. Sin embargo de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, ésta no ha sido construida y no podrá desarrollarse en la zona prevista debido a que en dicha ciudad se contempla edificar un aeropuerto público.

Por la cercanía de ambas bases aéreas —al haber dos pistas— éste proyecto no podrá concretarse, al menos no en esa zona, explicó Díaz.

Estamos viendo la posibilidad (de cambio) porque el gobierno municipal de San Miguel de Allende tiene planteado otro aeropuerto, iban a quedar muy cercanos el municipal del particular, y el gobierno federal no permite que estén tan cercanos”, explicó.

El funcionario detalló en entrevista con am que a los inversionistas ya se les ofreció que seleccionan otra zona de la ciudad colonial o consideren llegar a otro municipio del estado.

Les abrimos la oportunidad a ver si querían escoger otro municipio y ahorita los empresarios están viendo esa posibilidad”, detalló.

Hasta ahora no hay una fecha para definir si el proyecto continuará en Guanajuato o no.

Nosotros no tenemos prisa, realmente es cuestión de la inversión privada”.



La inversión de 24 millones estaba contemplada originalmente para el Parque Industrial León Sur, sin embargo se eligió a San Miguel de Allende, donde al final podría no terminar quedándose.