Siguen pendientes reglamentaciones uniformes del T-MEC.- Cofoce

Guanajuato.- Las reglamentaciones uniformes del T-MEC siguen pendientes y existe una disyuntiva de si entra o no en vigor el 1 de junio de este año a causa del COVID-19, compartió Yazmín González, directora de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).

La industria automotriz pidió una prórroga a Estados Unidos señalando que todavía las reglas de origen no estaban bien establecidas”.

Explicó que refiere a las reglamentaciones uniformes, derivado de que la pandemia ha restringido ciertas reuniones con los participantes para definir estas reglamentaciones.

El 18 de marzo también, esto fue anunciado por el Senado de los Estado Unidos, donde le piden al Presidente que no entre en vigor el T-MEC hasta nuevo aviso”.

Añadió que por parte de las autoridades en México también la Secretaría de Economía ha estado mandando las notificaciones de que se están trabajando sobre las reglamentaciones uniformes pero todavía no hay una fecha exacta en la cual pueda entrar en vigor el tratado entonces también estar pendientes de esas notificaciones.

Por otra parte, la recomendación es que las empresas verifiquen las cláusulas de entrega de productos en sus contratos con la industria automotriz en relación a las penalizaciones por incumpliendo a tiempos estipulados”.

González apuntó que para aquellas empresas que todavía no han cerrado la planta productiva, si se tendrían que verificar cuáles serían las causas de fuerza mayor y en cierto caso poder flexibilizar estos términos porque es algo que realmente no es recurrente o no es algún siniestro que no tendríamos visualizado.

Entonces muy probablemente es que sí tengamos que hacer estas revisiones de contratos o las armadoras con sus proveedores para llegar a los mejores términos y también visualizar”.

Añadió que esto sirve como experiencia para que en los próximos años se pueda tener este tipo de situaciones, aprenderlo y poder generar en otros contratos que se lleven en el futuro.

Pese al escenario que pueda presentarse en los próximos días, Yazmín González invitó a las empresas a examinar su entorno y detectar las áreas de oportunidad.

La frontera de Estados Unidos y México está cerrada para ciertas visitas no esenciales, esto significa que para el flujo de mercancías sigue un movimiento normal hasta este momento no se ha modificado nada…entonces en esa materia vamos bien, con el comercio en Estados Unidos”, concluyó.

AM