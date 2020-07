T-MEC podría duplicar las exportaciones en Guanajuato

León, Guanajuato.- Guanajuato podrá crecer 50% sus exportaciones, pasando de 25 mil millones de dólares a más de 50 mil millones de dólares, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta es la expectativa de Luis Ernesto Rojas Ávila, titular en la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), para los próximos diez años.

Expuso que los beneficios son amplios para el capítulo de comercio y México es el único país que va a crecer por arriba de las exportaciones.

Rojas Ávila destacó con el refrendo del Tratado, después de 26 años, viene con nuevos capítulos, en los que se considera elevar la competitividad, comercio electrónico, e incorporar a las Pymes a la cadena de proveeduría.

El comercio entre los tres países creció más de siete veces en en estos años, conjuntando un valor de 1.2 trillones de dólares, detalló.

Al entrar en vigor el T-MEC, la Coordinadora preparó un foro virtual para hablar de las oportunidades que representa para Guanajuato.

El evento “Motor de Recuperación Económica para Guanajuato”, fue la antesala para conocer los impactos en el comercio del estado, donde Luis Ernesto Rojas Ávila, titular de COFOCE, fue el anfitrión.

Detalló que el tratado tiene grandes retos, por ejemplo el capítulo de comercio electrónico. Recordó que en 2012 comenzaron a concientizar a las empresas para migrar a la era digital pasar, del ladrillo al mercado digital.

Y las políticas de comercio digital fueron uno de los capítulos más relevantes que se negociaron.

Durante mayo el comercio electrónico en México creció por arriba del 60%, más que en 2019.

La digitalización ha brincado las fronteras, no tiene que ver con un tema digital el negocio que no trabaja en una plataforma o que no vende en línea no tiene futuro” afirmó.