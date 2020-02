Tiene oferta de bodegas y terrenos industriales

Guanajuato.- Guanajuato ocupa el segundo sitio del Bajío en la oferta de edificaciones construidas para el sector industrial.

Al cierre de 2019 la entidad tenía disponibles 509,000 m2 en bodegas y edificaciones construidas, este resultado lo ubica por debajo de Querétaro que en ese periodo tenía 186,000 m2 disponibles.

Sergio Mireles Montaño, socio fundador de la agencia Datoz, explicó que a menor absorción del mercado, mayor inventario. Querétaro tuvo una mayor captación en comparación con Guanajuato.

La agencia monitorea las edificaciones construidas, en proceso de construcción y la disponibilidad de espacios existente.

Se debe tomar en cuenta, dijo, que el mercado inmobiliario de Guanajuato es más grande, tiene mayor inventario que Querétaro.

El especialista detalló que Guanajuato y Querétaro reúnen el 70% de la superficie construida y en proceso de construcción del Bajío.

La revisión que realiza la plataforma se enfoca en superficies techadas, naves industriales construidas y en proceso de construcción, considerando que el proceso de edificación toma de 6 a 8 meses señaló.

Durante 2019, Mireles Montaño señaló que Guanajuato presentó una reducción del 51% en comparación con 2018. Para este resultado existen varios factores: la dependencia del estado en la industria automotriz, esta industria tuvo una baja. A esto se suma el aumento de inseguridad, que pudiera estar afectando igualmente las inversiones.

Esta variación negativa no es una tendencia, en años anteriores si no había crecimiento la variación negativa no era grande. La ratificación del T-MEC traerá beneficio para la región”, destacó.