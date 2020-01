Trabaja la mitad en informalidad

Guanajuato.-En Guanajuato el 50.4% de los empleos que hay se crean en la informalidad.

El 22.5% del Producto Interno Bruto del país se genera de la economía informal, esto significa que por cada 100 pesos 22 provienen de personas ocupadas en la informalidad.

Así lo registra la medición de la economía informal realizada por el Inegi con cifras al cierre de 2018. La estadística incluye a aquellos negocios no registrados en los hogares y unidades económicas que no cuentan con seguridad social y prestaciones.

La informalidad tiene dos aspectos, la economía y el trabajo informal detalló Luis Fernando Padilla Jiménez, economista y académico de la Universidad Iberoamericana.

La economía informal significa que no se pagan impuestos, también implica que no se cumple con el marco jurídico del país.

El economista detalló que eso se traduce en malos servicios públicos, además de que existe un porcentaje de la población que no cuenta con los servicios de ley.

El pago de impuestos está relacionado además con dar de alta al trabajador en el seguro social, el acceso a un crédito hipotecario, y de pensión. Si una empresa paga impuestos, mas omite las prestaciones de ley, también cae la informalidad.

El 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, quiere decir que más de la mitad de nuestra economía se encuentra en un sector que no cumple en lo laboral, eso afecta a los que sí aportan, porque todos los gastos se dividen entre el 40% que sí paga explicó el académico.

El tema de la informalidad laboral está ligada con muchos problemas secundarios, tiene implicaciones más allá de una recaudación fiscal en su mayoría sociales”.

Prefieren pago completo

Desde hace 18 años una proveedora de calzado está conformada como un taller, en ella trabajan 11 empleados que no cuentan con seguro social ni prestaciones, a excepción del pago de aguinaldo para fin de año.

De acuerdo con el hijo del propietario, la maquila de suela y tacón está registrada en Hacienda y paga impuestos. A los trabajadores prefieren darles su sueldo completo sin descontarles lo proporcional de cuotas de seguridad social para que reciban un poco más de dinero. Pese a esto el colaborador señaló que llevan una contabilidad regular.

Generan empleo informal

Tras ser despedido de su trabajo, un dobladillador optó por instalar su propio taller de maquila con el que lleva 10 años generando empleo. Antes de ser microempresario trabajó en diferentes empresas.

La mamá de este obrero le heredó una máquina de doblillar para que iniciara por su cuenta, esto le permitió aumentar su equipo a cinco máquinas, sin embargo este crecimiento es irregular con relación con los ingresos, ésta es la causa por la que no se da de alta en Hacienda.

Con una máquina de doblillar, el exobrero pudo montar su propio taller de maquila.

No voy a pagar por no trabajar”, señaló.

Los ingresos de la maquila no son fijos y el trabajo no está garantizado, las ganancias se distribuyen en pagos de salarios, renta, mantenimiento de la maquinaria, detalló.

No hay días de descanso a excepción de Navidad, la jornada en promedio es de 12 horas; los ingresos en promedio son de 7 mil pesos semanales a diferencia de los 2 mil pesos que gana un dobladillador en una empresa.

Se presta más para hacer dinero, gano lo que yo quiero”.

Si bien el taller no está registrado para el pago de impuestos, fue considerado dentro de un conteo que realizó el Inegi.