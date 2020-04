Quiebran textileros de Guanajuato por coronavirus

Guanajuato.- El 20% de los industriales del vestido y confección en Guanajuato que venden a tiendas departamentales perdieron sus ventas tras el cierre de los almacenes por el brote de coronavirus. En la entidad están registrados 680 socios de ellos 136 comercializan en diferentes departamentales. Así lo detalló Fernando de la Vega, director de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) Guanajuato.

La industria del vestido tiene dos problemas, la cancelación de pedidos y el crecimiento de stock de materiales”, señaló el directivo.

Las compras de materiales para las temporadas se anticipan por más de seis meses y al juntarse la temporada primavera-verano, con el cierre de tiendas, las empresas se quedaron con materiales y producto terminado.

A esto se suma un segundo problema, los clientes empezaron a cancelar pedidos y órdenes de producción, para la temporada otoño-invierno”, precisó.

Con ello son dos temporadas caídas, lo que quedaba de primavera-verano y los pedidos de invierno cancelados. Las fábricas están en pausa, algunas están haciendo cambios en su línea de producción elaborando suministros médicos. Este sector genera 25 mil empleos en el estado, los empresarios están aguantando a sus trabajadores ya que es mano de obra calificada. Fernando de la Vega indicó que para ayudar están enviando a los asociados información para que puedan acceder a los programas anunciados por el Gobernador del Estado.

Se cae venta

Laura González diseña sombreros para catrinas, diademas y bisutería y su mejor venta es la del Día de Muertos, sin embargo las 42 piezas que tenía estimadas para El Palacio de Hierro decidió no elaborarlas, aunque desde hace 3 años les vende. Las compras para la temporada del Día de Muertos se cancelaron desde agosto hasta octubre, ya que anticipan compras desde abril a mayo para asegurar en sus bodegas.

Laura explicó que de momento no le conviene entregarles ya que le pagan a tres meses y corre el riesgo de que le cancelen y “sería un riesgo invertir en ese capital”. En su lugar optó por enviar 30 piezas a un cliente en Canadá, que lo está ofreciendo en boutiques. Desde el año pasado tuvo una invitación de Relaciones Exteriores para exhibirlos en la embajada de Italia y Canadá, para representar a la Secretaría de Cultura, y desde marzo comenzó con el proyecto. Los diseños incluyen tres tres líneas de sombreros. En el taller colaboran dos personas y en temporada alta se suman ocho que le ayudan a detallarlos. De momento está en pausa desde hace un mes por el coronavirus, eso cerró la posibilidad de ampliar su personal. Su negocio exporta a Estados Unidos, Rusia, Chile, Holanda y España.

Pierden meses de producción

Un promedio de 100 mil piezas canceladas le representa el cierre de las tiendas departamentales al empresario Hermez Villafuerte Juárez. Su compañía elabora tejido de punto para blusas y sueter, y el 80% de su producción está destinado a tiendas departamentales.

Al principio fue una pausa de producción, posteriormente pararon totalmente”, detalló.

Las departamentales le dieron prioridad a quienes ya tenían la producción hecha, en el caso del empresario no fue así, los que no tenían los productos ya no se hicieron. Esto derivó en que les redujeron al 50% el presupuesto de compra. En una buena temporada llegaban a surtir 200 mil piezas, ahora sus clientes no le dan fecha de recepción.

Villafuerte Juárez también le vende al catálogo Andrea, y ellos cancelaron 60 mil prendas para el segundo semestre otoño-invierno. La empresa de catálogos va a tratar de comprar los stocks que tengan sus clientes, pero no habrá resurtidos de invierno. El empresario, que tiene empleadas a 20 personas, reconoce que es complicado absorber los gastos fijos y los intereses que no dejan de correr.

Mientras no abran las tiendas no se puede planear nada, no tenemos producción ni ventas. No se mueve la economía y es una cadena”.

De seguir así la situación estimó que resistirá máximo tres meses, ya que al suspenderse los pagos, no hay dinero que alcance. Hermez Villafuerte conserva a su personal, está resistiendo, negociando tiempos y salarios.