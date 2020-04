Urgen apoyos a zapateros

Guanajuato.- Ante el nulo apoyo del Gobierno federal por la contingencia sanitaria, es urgente que el Gobierno estatal de Guanajuato considere un crédito mayor para apoyar al sector zapatero. La industria del calzado genera alrededor de 170 mil empleos formales e informales, tan solo en el estado de Guanajuato. A esto hay que sumar los trabajos indirectos como proveedores y comercializadores que produce.

Propietarios de empresas zapateras, que tienen desde 10 hasta 850 empleados informan que la cancelación de pedidos, la nula producción y diversos pagos de servicios como agua, luz, así como impuestos y el seguro social, hacen que la paga de los sueldos a los empleados, que por ahora se encuentran en sus hogares, se empiece a convertir en una odisea.

Rubén Cabrera Gómez, director de la empresa Vaqueras, genera empleo para 850 personas, a quienes les está pagando el 90% de su sueldo. No obstante la producción fue suspendida desde hace unas tres semanas.

Nos dejaron solos, del Gobierno federal vemos cero apoyo, y aunque el Gobierno estatal ha anunciado apoyos, a nosotros no nos ha llegado nada. Estamos como empresa poniendo todo para salvar los empleos de nuestra gente”, aseveró Cabrera.

El director de la empresa leonesa, la cual exporta el 100% de su producción, pidió a sus trabajadores regresar el próximo 4 de mayo, pero le preocupa que la cuarentena se prolongue.

Es mucha la incertidumbre porque no sabemos si tengamos que parar un segundo mes. Gracias a Dios las finanzas de la empresa nos permitirían pagarles nuevamente a nuestros colaboradores, pese a que no estamos produciendo, pero con un tercer mes ya no podríamos”.