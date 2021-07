Ven complicado comercializar cannabis

León, Guanajuato. De acuerdo a Google Maps en el estado de Guanajuato existen al menos 19 establecimientos que comercializan cannabis, sin embargo la realidad es que ofrecen cáñamo.

Pero los dueños de estos negocios coincidieron en que ante estos temas que han surgido en recientes días, son varias las llamadas o visitas a sus negocios para preguntar si ya están vendiendo marihuana0000.

Tres propietarios dijeron que en el mediano plazo las mipymes difícilmente podrán involucrarse y verse beneficiadas en este sector.

Las reglas aún no permitirán que sea atractivo para emprender; será un negocio que irá de los grandes a los pequeños como todos en su inicio”.

Los permisos, las restricciones, son otro tema a considerar en los gastos”, comentó uno de los involucrados en la comercialización de productos medicinales.

Será muy complicado;sí puedes plantar y fumar, pero no puedes vender y no puedes distribuir; no habrá negocio”, lamentó.