Ven disparejo que solo empresas asuman costo de contingencia y no gobierno

León, Guanajuato.- El titular del CCEL, Arturo Sánchez Castellanos, dijo tener claro que el gobierno federal busca aplanar la curva de contagios al comunicar una declaratoria de emergencia sanitaria, lo que no debe plantearse es que solamente el empresariado cubra el costo que esto genera.

Nos queda claro, incluso tendríamos que asumir la postura de aceptar y apoyar esa medida. Lo que no se puede plantear de esa forma es que solamente una parte cargue el costo que sería la empresa, no ha existido hasta al día de hoy un incentivo valioso por parte del gobierno federal, no se ha anunciado ningún plan de apoyo a las empresas, apoyos que lo único que se pide es plazo para cumplir con las obligaciones como lo ha hecho banca, acreedores, cumplir con obligaciones sin recargos”, señaló.