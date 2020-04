Guanajuato.- La ropa de “segunda” que entra al estado de Guanajuato, ahora no solamente ocasionará desempleo en las empresas locales; sino también un problema sanitario, al ser prendas de posibles portadoras de Covid-19 en Estados Unidos.

, comentó en entrevista Fernando de la Vega, director de la Canaive del estado.

Dijo que este tipo de ropa ahora no solamente se vende en tianguis, sino también en locales comerciales, por venta en línea y marketplaces como el que ofrece Facebook.

La industria en México, estima que al concluir la pandemia un 30% de las empresas no vuelvan a subir sus cortinas, situación similar a la que proyecta podría suceder en Guanajuato.

En Guanajuato quizá también lleguemos a un 30%, está muy difícil la situación. No hay producción, no hay pedidos, no hay ventas, y no vemos cuándo vaya finalizar la pandemia”, explicó.