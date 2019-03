Impresiona video de mujer que ‘resucita’ tras ser acribillada

Decenas de personas fueron testigos de un hecho sorprendente en Colombia.

Una mujer fue acribillada por arma de fuego y tanto paramédicos como médicos forenses determinaron su muerte en el lugar del ataque.

La mujer sufrió un ataque a balazos y quedó tendida en el lugar.

El hecho ocurrió el pasado miércoles seis a las 22:30, en el barrio El Rodeo, al oriente de Cali, Colombia.

De acuerdo con El Heraldo, la mujer identificada como Carmen Andrea Méndez sufrió el ataque a balazos por supuestos sicarios quienes huyeron. La mujer permaneció en el piso por aproximadamente una hora.

Paramédicos y médicos forenses dieron por muerta a la mujer y comenzó el procesos balístico.

Paramédicos revisaron a la chica y no le detectaron signos vitales por lo que dieron por hecho que había fallecido y posteriormente intervino un grupo de peritos.

Los investigadores realizaron el embalaje del cuerpo y cuando la iba a trasladarlo a la morgue, la mujer abrió los ojos, movió los dedos y suplicó ayuda.

El hecho fue grabado varias de las personas que estaban en el lugar de curiosas.

Testigos aseguraron que la ‘resurrección’ de Carmen era producto de un milagro del Miércoles de Ceniza.

No obstante, luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, doctores dieron una explicación sobre los hechos: Carmen Méndez sufría un estado de shock, y por esa razón no se detectaban sus signos vitales, es decir, no murió.