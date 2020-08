El arte a través de la historia, su trascendencia, así como también el tema de la manera de sobrellevar la cuarentena causada por el COVID-19, fue lo que abordó el fotógrafo Tomás Castelazo.

Durante un webinar organizado por Pily y Lupita de la Rosa como integrantes de Introspectiva Consultores, Tomás comenzó su charla explicando el arte.

Una de las características principales del arte, es que se hace para trascender, es decir, un pintor no hace cuadros y los guarda, un músico no crea partituras y las guarda, de igual manera un fotógrafo no toma fotos y las encierra en un cajón, se hacen para compartir con los demás, es para los demás”, explicó el ponente.