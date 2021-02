10 cosas sobre el sueño que deben saber las mamás primerizas

León, Guanajuato. Con su experiencia como mamá y su trayectoria como especialista del sueño, Liliana Amaro comparte un decálogo para quienes se estrenan en la maternidad.

El primero consiste en tener una rutina de día y una de noche con la finalidad de contar con horarios de alimento, actividades y descanso para el bebé.

Como segundo punto, es importante que las mamis se informen de las horas que necesita dormir su pequeño o pequeña, tanto en siestas por el día como por la noche. Un recién nacido duerme hasta seis horas los primeros tres meses, pero se van reduciendo conforme su crecimiento.

Tener espacio para que el bebé duerma seguro como una cuna o basinet, es lo recomendado para el cuarto punto, y para el quinto, es importante tener un ambiente adecuado para que pueda descansar, este lugar debe contar con temperatura adecuada, ser oscuro, callado y libre de humo.

Como mamás primerizas no sabemos qué hacer, aprender toma tiempo y esfuerzo, pero aceptar y pedir ayuda porque se está cansada no significa que has fallado”, puntualizó como sexto punto.