¡A leer etiquetas de los productos!

Los ingredientes y la etiqueta nutricional de los alimentos, permite identificar cuáles son saludables y de buena calidad, así lo explica la nutrióloga Macarena Haro.

La especialista compartió esta información a través de un Instagram Live de la comunidad Maternidad Consciente que dirige Alina Hernández, espacio digital en que las mamás comparten información sobre todo lo relacionado a esta faceta.

La nutrióloga señaló que el azúcar viene con diferentes nombres y lo que ella siempre recomienda es que no tenga jarabe de maíz porque tiene alta fructosa y este tipo está relacionada con el sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas.

También dijo, es importante revisar la etiqueta nutrimental para verla porción que se debe consumir y en el caso de los yogurt, consumir los griegos que tiene un sabor ácido, ya que ese es el sabor de estos alimentos,

En el caso de las verduras congeladas, la especialista compartió que éstas tienen un proceso exacto para conservar sus nutrientes siempre y cuando sean solo verduras, pues hay marcas que añaden sodio u otro condimento.

Hay que comer lo más natural posible, pero si se llega a comer algo que no lo es, no pasa nada, lo importante es que no se haga seguido y en porciones que no van de acuerdo a la talla y peso de cada persona”. -Macarena Haro, nutrióloga.