Aclara evolución de la pandemia

León, Guanajuato.- “La evolución de la pandemia” fue el título de la charla virtual que ofreció el Doctor Fernando Castilleja, director del bienestar y prevención de Tecsalud, del Tecnológico de Monterrey.

En su charla destacó que la evolución de la pandemia de COVID-19 depende de la población y que el virus seguirá circulando y produciendo variables en la medida en que se baje la guardia y la gente se siga resistiendo a usar la mascarilla y a vacunarse como protección y si insiste en querer juntarse antes de tiempo.

“El virus no se ha podido controlar porque es muy complejo, pertenece a una familia que se conoce desde hace décadas pero ahora tiene caras nuevas, ya no es el que se descubrió en octubre de 2019 en China y en la medida en que se replica sufre cambios y vienen las variantes algunas de preocupación como la Delta que se descubrió en la India que tiene un comportamiento diferente al original y triplicó su capacidad de contagio”.

Comentó que el virus original tardaba 14 días en incubarse en el cuerpo y manifestar síntomas y la variante Delta tarda entre tres y cinco días, y además de ser más contagioso y severo está afectado principalmente a personas no vacunadas y niños por sus características distintas.

Agregó que México tiene un crecimiento en contagios similar a Estados Unidos y Canadá porque está en la misma región y que el aumento en la movilidad incrementó los casos.

“La gente bajó la guardia y eso llevó a que en México se presentara un pico alto de casos que no se había tenido en toda la historia, más de 22 mil en un sólo día con el que se superó el pico de diciembre de 2020. En México hay 28 millones de personas completamente vacunadas, son en su mayoría mayores de edad y ahora es la gente más joven con vacunación parcial o no vacunada la que se está enfermando”.

En cuanto a los síntomas del virus comentó que no han variado mucho y que los más importantes siguen siendo los respiratorios como tos, catarro y falta de aire mientras que la variante Delta presenta además síntomas digestivos como diarrea, fatiga y fiebre.

“Si se presentan estos síntomas es COVID hasta no demostrar lo contrario, ante síntomas respiratorios agudos se recomienda hacerse la prueba de antígeno lo más rápido posible, si no hay síntomas pero hubo un contacto de riesgo la PCR”.

El doctor Castilleja recomienda seguir estrictamente las medidas básicas de protección efectivas ante cualquier variante del virus como son el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y la vacunación.

“El cubrebocas es una de las medidas de protección más relevantes, existen varios estudios que dicen que su uso favorece a que la gente no transmita el virus y a que no lo reciba. Si la persona está vacunada puede usar una mascarilla quirúrgica y si no usar una doble, una quirúrgica y una de tela encima o una Kn95”.