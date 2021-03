Celaya.- Como una buena persona y un muy buen profesional, es como le hubiera gustado ser recordado a Alberto Ciurana Macías, así lo expresó en el 26 de septiembre de 2015 durante una entrevista concedida en exclusiva a AM, donde también habló sobre sus raíces en Celaya, su adolescencia, sus inicios en la vida laboral y la filosofía que lo llevó a lograr el éxito.

Alberto perdió la batalla contra el COVID-19 este martes en la Ciudad de México; apenas el 10 de marzo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que presentaba síntomas leves de la enfermedad y recibiría atención médica. Fue Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter la noche del martes.

Ciurana Macías fue una pieza muy importante en la industria del entretenimiento en México, desarrollando una carrera de 32 años en Televisa donde llegó a ser Presidente de Programación y Contenidos, mismo cargo que desempeñó a partir de 2012 en Univision, Networks, para posteriormente volver a México en 2017 para incorporarse a TV Azteca, donde se desempeñó como presidente de Contenidos y Distribución, dando un giro a la programación de la televisora desde su llegada.

Junto a su mamá Cary Macías y sus hermanos, Armando y Eugenio, en una foto de 2014. / Foto: Staff.

Desde muy pequeño llegó con su familia a radicar en Celaya, obtuvo en la ciudad su formación inicial y a la edad de 16 años comenzó su despegue profesional, con ayuda de celayenses que, como él consideraba, fueron clave en su crecimiento, partiendo primero a la capital del Estado para trabajar con el entonces gobernador Luis H. Ducoing y después a Ciudad de México para ser productor en “Siempre en Domingo” junto a Raúl Velasco.

Procuraba visitar la ciudad como mínimo cada año en septiembre, para celebrar el cumpleaños de su mamá, Cary Macías, ocasión en la que también se reencontraba con sus hermanos Armando y Eugenio, y amistades celayenses.

Sonriente y con gran amabilidad en su plática con AM abordó temas personales y laborales que hoy recordamos y compartimos como homenaje póstumo a su memoria.

AM: ¿Vemos que es una persona súper activa en redes sociales, siempre con mensajes muy positivos?

Alberto: Bueno es que eso lo hago intencionalmente para mí, yo todos los días me tengo que estar automensajeando, porque es una forma de recordarme a mí mismo mantenerme en la realidad.

AM: En el ambiente donde está se manejan grandes egos, ¿cómo mantenerse con los pies en la tierra?

Alberto: Lo que he aprendido a través de los años es que nada hablará mejor por ti que tu trabajo y tus resultados, entonces ir hablando y tratando con todos estos egos, con políticos, artistas, con todos los que tengo que tratar todos los días, francamente cada vez es más fácil porque simplemente respeto a los demás, no me engancho con el ego de nadie, ni con la personalidad de nadie, porque no me corresponde. Lo que me corresponde es simplemente respetar a las personas como tal, entenderlas y escucharlas, yo no soy nadie para juzgar los egos de los demás.

AM: ¿Usted hizo aquí en Celaya sus primeros estudios?

Alberto: Sí yo salí de aquí de 16 años prácticamente, hice la primaria aquí, luego la secundaria y estando en la preparatoria me fui de Celaya, cuando estaba Luis H. Ducoing como gobernador.

El año pasado que estuve con el licenciado Ducoing le dije: oye, qué responsabilidad haber confiado en mí a esa edad; pero así fue, tuve la oportunidad de tener una responsabilidad a lado de él como gobernante, una función muy interesante, por ello siempre estoy muy agradecido con Luis Ducoing, porque creo que a mí me permitió abrir un campo personal muy grande, ir aprendiendo a entender esos egos y cómo funciona el poder, para mí fue la mejor escuela que pude tener y la mejor plataforma para lo que tengo hoy, por eso tengo mucha gratitud y una gran relación con la familia Ducoing.

Cualquier cosa que te corresponda realizar en la vida la tienes que hacer con pasión, amor y entrega, y tus resultados hablarán con el tiempo”.

AM: ¿Cómo ha sido esa trayectoria, qué es lo más importante que ha tenido en lo laboral?

Alberto: Fíjate que todo ha sido importante, yo creo que cuando estás haciendo una carrera, cada cosa que haces y cada responsabilidad que tienes la tienes que ver como muy importante, si hoy a mí me tocara barrer lo tienes que hacer con mucho cariño y con mucha pasión, y darle la importancia que tiene.

A veces la gente se confunde y dice tengo que tener este puesto para ser importante, no creo que sea así, creo que cualquier cosa que te corresponda realizar en la vida la tienes que hacer con pasión, con amor y con entrega, y tus resultados hablarán con el tiempo.

La fallecida Magda Rodríguez organizó el último cumple que Alberto celebró en Celaya, aquí en la selfie de Andrea Escalona./Foto: Staff

Honestamente cuando empecé, nunca pensé voy a ocupar todos estos puestos, no. Se fueron dando solos porque yo no estaba obsesionado en el futuro, claro yo tenía un enfoque muy claro de lo que podía hacer con mi vida, pero no me obsesionaba tener poder o tener un puesto, no era una obsesión para mí, ni lo sigue siendo el día de hoy.

AM: ¿Qué valores arraigó de Celaya y de su familia, que le han servido para esta trayectoria?

Alberto: Yo creo que el de la lealtad y la responsabilidad, eso lo traigo de familia y eso es algo que en lo que mi madre ha sido muy cercana, en el ser honesto, responsable y leal.

AM: Recordando sus inicios, ¿cómo era el Alberto de esos tiempos, a los 16 años?

Alberto: Demasiado inquieto, muy deseoso, hiperactivo, bueno sigo siendo hiperactivo, quería ser y quería hacer, pero sobre todo quería aprender. Yo me rodeaba de mucha gente mucho mayor de edad que la mía porque quería aprender, y a lo mejor yo me perdí un lapso importante de mi vida de adolescente por estar en ese proceso de aprendizaje, pero lo que yo quería era saber más, conocer más, analizar más, aprender y entender lo que quería hacer de mi vida; ese era el enfoque que yo tuve.

Tuve la oportunidad de irme a los 13 años de intercambio con los Rotarios, estuve un año en Oregon, y esa primera salida me ayudó a ver la vida de otra manera, a ver que había un campo de acción que está ahí para cualquier persona, simplemente hay que saberlo aprovechar.

Junto a Luis H. Ducoing y su familia, quien le diera su una importante oportunidad laboral en los inicios de su carrera./Foto:Staff

Era muy inquieto, lo mismo escribía en el periódico que trabajaba en la Presidencia Municipal cuando Arturo Nieto Lambarri era presidente Municipal, ahí yo era el director de Acción Social, también hacia radio en Radio Juventud, en aquel entonces con mi mentor Joaquín San Román; hacía de todo, yo lo que quería era aprender y aprender.

Para tomar las mejores decisiones en la vida se necesita tener mucho equilibrio y paz interior, un balance para no equivocarse, o para equivocarse lo menos posible”.

AM: Para una persona que trabaja tanto, ¿cómo equilibrar la vida, tiene alguna pasión o terapia?

Alberto: En mi caso es el motociclismo, para mí es importante, es una de mis mayores pasiones y tengo tiempo en un proceso de meditación, y ahora quiero entrar a yoga porque sí lo necesito para tener equilibrio, para tomar las mejores decisiones en la vida y para tomar las que ahora me corresponden a mí, porque francamente a veces son complejas; se necesita mucho equilibrio y paz interior, un balance para no equivocarse, o para equivocarse lo menos posible, porque me seguiré equivocando, soy humano, pero por lo menos cometer los menos errores.

AM: Con el puesto que tiene ahora en Univision como presidente de programación y contenido, y con la influencia que tiene la cadena en Estados Unidos, ¿cómo tomar las decisiones pensando en contribuir a la sociedad, en darle un contenido de importancia a la gente?

Alberto: Nosotros y yo en lo personal, ya no hablo como ‘la televisión’, hablo como ‘los medios, las plataformas’; la televisión es una más de las plataformas, y la televisión como la conocemos hasta el día de hoy va a ir evolucionando, va a ser muy diferente, quizás su mayor énfasis va a estar en los grandes eventos deportivos o de entregas de premios, cosas muy extraordinarias, lo demás, sobre todo la nueva corriente de jóvenes, están enfocados en sus móviles.

Ustedes se acordarán hace muchos años veíamos a Kodak que era una inmensa e impresionante compañía mundial, hoy Kodak está resumido para nosotros en un celular, donde tú tomas la fotografía y tienes tu cámara, ni tienes que revelarla y la tienes instantáneamente.

La música, había tiendas impresionantes para ir a comprar discos y todo lo que querías; las películas, antes tenías que ir a Blockbuster y rentarlas en DVD, hoy están dentro de un celular, qué está diciéndonos eso, que este mundo está cambiando y muy rápido, y tenemos que saber enfrentarlo porque viene una nueva corriente que lo tiene muy claro.

AM:¿Y cómo enfrentarlo, cómo prepararnos?

Alberto: ¿Qué va a pasar?, la tecnología cambia, lo único que no va a a cambiar es el talento de nosotros los seres humanos, siempre los contenidos van a reinar por sobre cualquier cosa, eso no va a cambiar, lo que hay que hacer, es hacer mejores contenidos y encontrar los formatos para los contenidos. Y también la dinámica de tener los contenidos, ustedes vean cómo a través del tiempo ha ido cambiando la forma de tener los contenidos de la televisión en otros medios, eso va a implicar que para los móviles exista una forma más dinámica en los contenidos.

Yo soy muy nacionalista, me fascina mi país, amo México, me gusta la gente, la comida, la música, todo, yo disfruto México”.

El motociclismo fue una de sus aficiones, en su cumpleaños con una Harley Davidson como piñata./Foto:Staff

AM: ¿Qué diferencia hay entre trabajar en Univision y en Televisa?

Alberto: Bueno la responsabilidad es distinta, bueno más o menos porque acá manejaba yo programación y estuve 32 años en Televisa, y viví muchas facetas de Televisa.

Cuando a mí me invitaron a trabajar en Univision, me tardé en decidirlo, me tardé porque yo estaba muy contento con lo que hacía, estaba muy contento en Televisa, Televisa ha sido mi casa de toda la vida, entonces yo estaba feliz de estar ahí, pero además yo soy muy nacionalista, me fascina mi país, amo México, me gusta la gente, la comida, la música, todo, yo disfruto México entonces me costó mucho trabajo la decisión, cuando decidí irme, el motor principal, que es la gran diferencia, es que iba a tener la oportunidad de competir contra los gringos, dije esa sí me gusta, vamos a demostrar de lo que estamos hechos los hispanos, ese fue el motor principal que me llevó a tomar la decisión de irme.

AM: ¿Qué se puede decir de México para presumirlo en el extranjero?

Alberto: Yo creo y te lo digo porque mi CEO de la compañía que es gringo, Randy (Falco), fue presidente de NBC, y ahora es mi jefe inmediato, yo he hablado mucho con él, y dice que lo que más le llama la atención de esta comunidad es la familia, es decir, que los hispanos tengamos como centro fundamental de toda nuestra acción la familia, la fidelidad, la lealtad, y esos valores para las otras culturas llaman muchísimo la atención y creo que ese es uno de los grandes valores y una de las grandes propiedades que tenemos los mexicanos que todo gira en torno a la familia.

En septiembre de 2016, celebró su cumpleaños junto al de su mamá en Celaya. /Foto Staff

AM: ¿Qué representa Celaya para usted?

Alberto: Bueno pues aquí está la esencia de lo que soy, yo no me podría olvidar de quien soy hoy sin todo lo que recorrí aquí, recorrí por muchos años y gente que fue muy importante para mí en toda mi formación aquí está, y no quiero mencionar a nadie en lo particular porque no quiero olvidarme de alguien importante, pero hubo gente muy clave en mi formación y que participó conmigo en eso, entonces sin duda ha sido una cosa importante.

AM: ¿Qué características lo definen personalmente?

Alberto: Pues que soy una buena persona y que soy un buen profesional, no me gusta hablar de mí, pero, si alguien me dice cómo quieres que te recuerden, que soy una muy buena persona y soy un muy buen profesional.

AM: ¿Qué lo ha inspirado a llegar a donde está?

Alberto: Bueno pues yo creo que dos factores muy importantes, primero mi madre, yo creo que ha sido la fuente de inspiración más grande que he tenido, ha sido mi ejemplo más grande desde niño, por su carácter, por su estilo, es una mujer muy guerrera y muy valiente y que no se rinde; y por otro lado, la inspiración propia que me da la vida que he tenido, una vida en la que he tenido el privilegio de conocer tanta gente tan maravillosa, y pues eso me inspira y más que inspirarme me da mucho sentido de responsabilidad.

Que en paz descanse, Alberto Ciurana Macías.

