Alcanza sus sueños

Para Kaila Delgado, ser mamá, esposa y crear una comunidad de hábitos saludables en las redes sociales, no han sido limitantes para trabajar en otro de sus sueños: ser modelo.

Desde pequeña recuerda que le ha gustado ponerse ropa para modelar frente al espejo, pero fue hasta hace dos años que navegando en sus redes sociales encontró la agencia de modelos Eufalia donde la invitaron a prepararse y trabajar.

Me dijeron que si quería trabajar necesitaba un book para tener mi carta de presentación. Hice una sesión de fotos y tomé cursos de baile y maquillaje, así como uno muy importante de modelaje con Nancy Villalobos, el cual me ayudó mucho para desarrollarme y tener oportunidades de trabajo en este mundo”, contó Kaila.

Luego de este curso, comenzaron a llegar propuestas de trabajo con diferentes fotógrafos, actualmente tiene otros proyectos en pausa por la pandemia, que se planean retomar en un mes más para contar con todas las medidas necesarias.

También me gusta estar en televisión, alguna vez lo hice en una televisora local y estar frente a la cámara me emocionó y gustó mucho. También estuve en radio con algunas participaciones de consejos sobre ejercicio y alimentación; la comunicación es algo que se me facilita y que disfruto”, comentó.