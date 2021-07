León, Guanajuato. Ale Gutiérrez, presidenta electa del municipio de León, fue la oradora huésped de la sesión semanal del Club Rotario de León A.C., ante quienes presentó un “Mensaje Social”, en el que habló de la importancia de crear redes o cadenas de ayuda para transformar a la sociedad.

Durante la sesión híbrida, presencial y virtual, socios del club escucharon atentos el mensaje de Ale en el que resaltó que lo que distinguirá a su administración será la obra social que se haga de la mano de la sociedad y las organizaciones civiles, ahí reconoció la labor que hacen los rotarios de ayudar a través de diferentes sectores.

La presidenta electa invitó a los asistentes a formar redes de ayuda para transformar a la sociedad. Destacó que se publicará en varias plataformas, incluyendo la del municipio, que instituciones brindan apoyo para que puedan buscar donativos y hacer vínculos con el empresariado y que además servirá para que el ciudadano que tiene un problema y no sabe por dónde empezar, la consulte.

El municipio estará empujando y apoyando esta idea. Si queremos cambiar León el gobierno no puede sólo, los invito a trabajar por León, hay mucho por hacer para que los seres humanos tengan una mejor calidad de vida, que estén más preparados y vivan mejor, eso no lo hace el gobierno sólo necesita de la mano de los ciudadano y si no quieren sumarse difícilmente las cosas sucederán, aquí veo muchas almas dispuestas a trabajar, les pido que lo multipliquemos y vayamos por más para que se note la transformación en la calidad de vida de la gente”, dijo.