Alertan sobre depresión

La depresión es considerada la enfermedad del siglo 21 y para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, es que organizaciones guanajuatenses hablaron sobre este mal silencioso a fin de prevenir e identificar señales de alerta.

El psiquiatra José Alfredo Juárez, de AFAPE León, abordó este trastorno mental, que viene en detrimento de la conducta y la manera de sentirse en sociedad, sobre todo en esta época de pandemia.

Para el especialista, no se trata de estar triste, sino en un cambio en las actitudes.

Notas que la pasión por hacer las cosas, convivir con la familia, ir al trabajo no existe...la tristeza no es una expresión, es la consecuencia de sentirlo, es la manera en la que el cuerpo pide atención”, subrayó.

La depresión lleva al desinterés de las personas importantes como la familia o la pareja, y a pensar que nada tiene sentido.

La obliga a aislarse, porque no tiene interés, ni interés de convivir, que siente que nadie lo comprende y no hay ayuda y siente que es una carga y un estorbo. Se sienten menos, infravalorados como personas, esposos, trabajadores, madres, como si no hicieran bien las cosas”.