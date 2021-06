Alicia y Alejandro dan el 'sí' en el templo del Inmaculado

León, Gto. En tres años de conocerse, Ana Alicia Cervantes Velázquez y Jesús Alejandro Marquez Muñoz se hicieron amigos, novios y luego de una romántica petición de matrimonio en la playa, decidieron unir sus vidas ante Dios en una misa celebrada en el templo del Inmaculado Corazón de María.

La celebración eucarística estuvo a cargo del padre Roberto Guerrero, amigo de la familia de la novia, los cantos religiosos fueron entonados por un coro de violines, órgano y guitarra.

En tan importante evento para la feliz pareja los acompañaron sus papás José Alfredo Cervantes Aguayo y Ma. Luisa Velázquez Castellanos, por parte de la novia; Alberto Marquez Davalos y Raquel del Rosario Muñoz Sánchez del novio.

Como padrinos de velación estuvieron Eduardo Sánchez Robledo y Bertha Alicia Ramírez Saldaña; de lazo Rafael Marquez y Alicia Morales, de anillos Manuel Ramírez Saldaña y Araceli Morales y de arras Silvia Barajas Cornejo y Francisco Ramírez.

Después de la misa 150 invitados provenientes de Estados Unidos, Puebla, Querétaro, México, Cancún, Playa del Carmen y León, se dieron cita a la recepción en Quinta El Arenal, que fue decorada por el diseñador Emanuel Vázquez Vázquez, en donde fueron recibidos por los nuevos esposos con un cóctel de bienvenida.

El tema que Ana y Jesús Alejandro eligieron para bailar ya como esposos fue “Gracias a ti” de Carlos Rivera, con sus papás bailaron “Te esperaba”, del mismo artista, el vals cerró con un espectáculo de luces de bengala fría.

Posteriormente los asistentes disfrutaron de una cena a tres tiempos integrada por sopa azteca, pollo a las finas hierbas con verduras al vapor, de postre helado cubierto de chocolate con nuez y para el trasnochado hubo elotes y antojitos.

Los momentos emotivos de la noche fueron la proyección de un vídeo que la pareja compartió con sus invitados; un video remembranza con la historia de los tres años que llevan de conocerse, las palabras de agradecimiento que los esposos dirigieron a quienes los acompañaron en ese momento tan especial para ellos, la tradicional víbora de la mar, el lanzamiento del ramo y la liga y una lluvia de fuegos pirotécnicos que tuvo lugar en medio del baile amenizado por un Dj.

Como recuerdos se obsequiaron pantuflas, cajitas con almendras, jabones artesanales y kit de supervivencia o mini botiquines.

Ana y Jesús Alejandro se conocieron en el 2017 en una empresa de transporte público, en donde ambos trabajan, se hicieron amigos, luego novios, en el 2018 él le pidió matrimonio en un viaje familiar que hicieron con los papás de ella a Nuevo Vallarta.

“Me dio la sorpresa en una cena especial a pie de playa, no me lo esperaba, me pidió acompañarlo a buscar algo que había extraviado y me llevó por un camino adornado con velas y telas, al llegar a la playa había una mesa montada, música, un fotógrafo, un capitán de meseros y un meseros, ahí me pidió matrimonio y me dio el anillo de compromiso”, comentó Ana.